EVOLIO Expo 2026: dal 29 al 31 gennaio olio pugliese ritorna protagonista

BARI – Dal 29 al 31 gennaio la Fiera del Levante ospita il cuore pulsante dell’olivicoltura mediterranea. Un’occasione per celebrare l’eccellenza delle nostre cultivar e blindare il futuro di un patrimonio che tutto il mondo ci invidia. Esiste infatti un legame indissolubile che unisce il paesaggio pugliese alla sua anima più profonda: l’olivo. In questi giorni Bari si prepara a diventare l’ombelico del mondo oleario con il debutto di EVOLIO Expo 2026, la grande fiera dedicata all’olivicoltura e all’industria dell’olio pugliese. L’evento arriva in un momento di grande fermento per il settore, pronto a raccontare come la Puglia sappia trasformare ogni sfida in una nuova opportunità di eccellenza, confermandosi leader indiscusso per qualità, sapore e tradizione millenaria.

EVOLIO Expo 2026: la vetrina globale per l’eccellenza dell’olio pugliese

EVOLIO Expo 2026 non è solo una fiera, ma un vero e proprio manifesto dell’orgoglio rurale della nostra terra. In un contesto dove la dieta mediterranea è ricercata in ogni angolo del globo, l’olio pugliese extravergine si presenta come il protagonista assoluto. La fiera di Bari rappresenta lo spazio ideale per far incontrare produttori, innovatori e mercati internazionali, mettendo in mostra il meglio della nostra produzione: dalla Coratina alla Peranzana, fino alle cultivar che stanno segnando la rinascita del Salento. Partecipare a EVOLIO significa toccare con mano la resilienza e la passione di una regione che ha fatto dell’ulivo il suo monumento vivente.

Proteggere il patrimonio: scienza e coraggio per l’olivicoltura del futuro

Il settore vive oggi una fase di grande consapevolezza e unità. Come sottolineato da Giuseppe Di Nisio di Confagricoltura Bari-Bat, la Puglia sta rispondendo alle sfide fitosanitarie con un approccio moderno e rigorosamente scientifico. C’è la volontà ferrea di difendere ogni singolo albero, snellendo le procedure e puntando su una prevenzione coraggiosa che vede i giovani agricoltori in prima linea. Non si tratta solo di economia: l’ulivo è la nostra identità sociale. Proprio per questo, la Puglia sta lavorando a un grande Piano Olivicolo capace di garantire risorse idriche e innovazione, affinché l’olio pugliese continui a essere il fiore all’occhiello del Made in Italy.

La difesa del valore: l’olio pugliese come baluardo di autenticità

In un mercato globale complesso, la Puglia risponde con l’unica arma che non teme rivali: l’autenticità. Difendere l’olivicoltura significa tutelare il valore di un prodotto che è frutto di sacrifici e amore per la terra. In occasione di EVOLIO Expo 2026, Confagricoltura e le istituzioni ribadiranno l’importanza di valorizzare l’extravergine locale contro le incertezze dei mercati esteri. Consumare olio pugliese significa investire nella salute e nel paesaggio di una regione unica. Il valore del nostro prodotto si difende raccontando al mondo che l’extravergine di Puglia è un tesoro inimitabile, un mix di polifenoli e storia che nessuna importazione potrà mai eguagliare.

EVOLIO Expo 2026: un invito a scoprire il futuro dell’oro pugliese a Bari

L’invito per tutti (pugliesi, professionisti, buongustai e amanti della Puglia) è quello di visitare EVOLIO Expo 2026 dal 29 al 31 gennaio. L’occasione perfetta per stringere la mano a chi, ogni giorno, si prende cura delle nostre campagne, garantendo che sulle tavole di tutto il mondo non manchi mai quel filo d’olio che profuma di casa. La nostra regione è pronta a guidare la transizione verso un’olivicoltura sempre più sostenibile e prestigiosa, portando l’eccellenza pugliese sempre più in alto.