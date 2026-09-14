BARI – Diciannove palcoscenici, quattro città e due mesi interamente dedicati ai linguaggi del corpo e della coreografia contemporanea. Dal 19 settembre al 14 novembre 2026 prende il via l’ottava edizione di “Esplorare 2026”, la rassegna ideata dalla Compagnia AltraDanza sotto la direzione artistica del maestro Domenico Iannone. Un viaggio diffuso che attraversa la Città Metropolitana di Bari per connettere la grande danza italiana e internazionale con le energie emergenti e i percorsi formativi dedicati alle nuove generazioni.

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La geografia del festival: quattro teatri per un’unica rete culturale

Per la sua ottava stagione, Esplorare conferma la propria vocazione policentrica, articolando il cartellone in quattro snodi strategici del territorio barese: il Teatro Kismet di Bari, il Teatro Radar di Monopoli, la Casa delle Arti di Conversano e la Cittadella degli Artisti di Molfetta.

La manifestazione dedicata alla danza contemporanea a Bari è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, avvalendosi della collaborazione del Comune di Bari, Teatri di Bari, Puglia Culture, Casa delle Arti, Epos Teatro e Traetta Opera Festival. L’obiettivo comune è trasformare i teatri in presidi culturali aperti dove pubblico, maestri e interpreti possano dialogare e confrontarsi.

Esplorare 2026 tra produzioni internazionali e valorizzazione dei giovani talenti

Il cartellone di quest’anno propone un ricco panorama di nuove produzioni, prime nazionali e regionali, affiancate da progetti speciali pensati per sostenere i giovani coreografi alle prime esperienze di palcoscenico.

La visione del direttore artistico Domenico Iannone sintetizza lo spirito della rassegna: «È un festival che nasce con l’obiettivo di costruire una rete sempre più ampia di collaborazioni tra istituzioni, luoghi della cultura, scuole di formazione, compagnie di danza e giovani talenti. Abbiamo voluto affiancare interpreti e coreografi di riconosciuta qualità, italiani e internazionali, alle nuove generazioni, creando occasioni concrete di confronto e crescita professionale. Vogliamo parlare a pubblici diversi per far sì che la danza contemporanea non resti confinata a una cerchia ristretta di appassionati».

Immagine di copertina: fonte ANSA Puglia.