Che il Jova Beach Party di Barletta sia stato un evento incredibile è ormai un dato di fatto. Puglia.com, il portale dedicato alla regione e alle sue attività, dunque, non poteva che essere presente a questo meraviglioso appuntamento che ha interessato oltre 40mila pugliesi e non solo.

Fin dalle prime ore della giornata di ieri i numerosi fan si sono affacciati sulla litoranea Pietro Paolo Mennea di Barletta per partecipare all’unica tappa del tour in Puglia.

Il nostro Info Point, allestito a pochi metri dal Jova Beach Party, oltre che ad omaggiare gli ospiti con pratici e utili gadget, ha anche posto l’attenzione su un argomento che ci sta molto a cuore: quello dell’associazione Dico no alla droga.

Puglia.com sostiene Dico No Alla Droga

Lo stand, come vi avevamo già annunciato in questi giorni, ha riservato parte del suo spazio anche ad un progetto nel quale crediamo fortemente, motivo per il quale più volte siamo già scesi a fianco di Dico No Alla Droga.

L’uso e l’abuso di sostanze, stupefacenti, infatti, portano alla totale distruzione dell’individuo. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di tornare a parlare di questo argomento, aiutati dai volontari dell’associazione, durante un evento che può essere considerato proprio come un inno alla vita. Dire no alla droga, infatti, implica necessariamente il sostenere e dichiarare amore per tutto quello che ci circonda.

Oltre 10 mila persone hanno accolto positivamente il nostro messaggio, dichiarandosi entusiasti dell’iniziativa, che si pone come obiettivo quello di fornire informazioni chiare e dettagliate sulle droghe, proprio per evitare che sempre più persone caschino nel loro fatiscente inganno.

Presso il nostro stand, oltre alla distribuzione degli opuscoli informativi, sono stati visualizzati i video tratti dalle opere di Ron Hubbard, da sempre attento, proprio come noi di Puglia.com a queste tematiche.

Scarica da questo link tutti i materiali informativi. “Se sei interessato a partecipare o contribuire contatta pure l’associazione ai recapiti sotto indicati, sei il benvenuto.” “Le droghe privano la vita delle sensazioni e delle gioie che sono, comunque, l’unica ragione di vivere.”

L.Ron Hubbard