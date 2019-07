La giornata più attesa dell’estate è finalmente arrivata: oggi Barletta si animerà di buona musica, ospiti e colori: il Jova Beach Party è pronto per rivoluzionare anche in terra pugliese il termine classico di concerto. Come ormai noto, la spiaggia della città della Disfida è stata trasformata in un villaggio in cui trascorrere 8 ore di divertimento sulla litoranea Pietro Paolo Mennea.

Ad accogliere nell’unica tappa pugliese dell’evento non poteva che esserci il più grande portale della regione, dedicato alle bellezze del Tacco d’Italia e delle sue aziende: Puglia.com.

L’Info Point di Puglia.com

Dalle 9 di stamattina, infatti, noi dello staff abbiamo allestito un Info Point sulla litoranea Mennea per accogliervi prima dell’inizio del Jova Beach Party.

Oltre a regalarvi utilissimi gadget, noi di Puglia.com intendiamo anche sensibilizzare su una tematica che ci sta molto a cuore: quella dell’uso e abuso di alcol e di sostanze stupefacenti.

Il nostro Dico No alla Droga

Proprio per questo motivo abbiamo accolto, anche in questa occasione, i volontari di Dico No alla Droga presso il nostro stand.

Quale occasione migliore per divulgare informazioni e urlare il No alla droga se non quella del Jova Beach Party, che già dalle prime ore del mattino sta registrando incetta di giovani e giovanissimi riuniti a migliaia per festeggiare l’evento dell’anno?

Fornire informazioni chiare e dettagliate sulle droghe, infatti, è il miglior deterrente contro il loro uso e abuso. È proprio questo il risultato che Puglia.com spera di raggiungere, motivo per il quale, ancora una volta, scendiamo pubblicamente a fianco dell’associazione per poter urlare insieme Dico No alla Droga.

Presso lo stand come quello oggi presente sulla litoranea Pietro Paolo Mennea sono presenti gli opuscoli informativi dell’associazione e vengono visualizzati i video tratti dalle opere di Ron Hubbard, il quale oltre a sensibilizzare su questa importante tematica, contribuisce ad aiutare gli individui con dipendenze di questo genere.

Scarica da questo link tutti i materiali informativi. “Se sei interessato a partecipare o contribuire contatta pure l’associazione ai recapiti sotto indicati, sei il benvenuto.” “Le droghe privano la vita delle sensazioni e delle gioie che sono, comunque, l’unica ragione di vivere.”

L.Ron Hubbard

E, ci raccomandiamo, se anche tu parteciperai al Jova Beach Party non esitare a chiedere informazioni a riguardo all’Info Point di Puglia.com.