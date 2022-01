Nuovo concorso nella Regione Puglia: si cercano 306 risorse

Nelle ultime ore sono state pubblicate sul sito della Gazzetta Ufficiale i nuovi concorsi della Regione Puglia aperti a diplomati e laureati destinati a 306 risorse.

La regione Puglia in realtà ha bandito ben 25 selezioni pubbliche, e per tali selezioni saranno selezionate in totale 306 risorse che saranno inserite in categoria C presso la Regione Puglia, in vari profili professionali, così come già era stato ufficializzato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 10 novembre 2021.

Concorso nella Regione Puglia, elenco dei posti

Posti a concorso Regione Puglia 2022 – Questo l’elenco dei posti a concorso con le relative aree:

AREA AMMINISTRATIVA

Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Auditing e controllo: n. 15 posti

Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Gestione affari legali: n.26 posti

Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Gestione e sviluppo risorse umane: n. 15 posti

Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Gestione risorse strumentali: n. 16 posti

Assistente – Istruttore amministrativo/Ambito Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo: n. 3 posti

AREA COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DEL SISTEMA (POLICY REGIONALI)

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Agricoltura: n. 20 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Ambiente: n. 5 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Cultura e valorizzazione del territorio e del paesaggio: n. 6 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Fitosanitario: n. 20 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Formazione e lavoro: n. 4 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Gestione e valorizzazione del demanio: n. 6 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Istruzione: n. 6 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Lavori pubblici: n. 25 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Politiche internazionali: n. 3 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Protezione civile e Tutela del territorio: n. 18 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Salute: n. 18 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Socio – assistenziale: n. 2 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Sviluppo del sistema produttivo: n. 15 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Trasporti e mobilità: n. 6 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Ambito Turismo: n. 6 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni: n. 4 posti

Assistente – Istruttore tecnico di policy/Urbanistica, Pianificazione territoriale e Politiche abitative: n. 5 posti

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Assistente – Istruttore risorse economico-finanziarie: n. 45 posti

AREA INFORMATICA E TECNOLOGICA

Assistente – Istruttore sistemi informativi e tecnologie: n. 15 posti

AREA LEGISLATIVA

Assistente – Istruttore legislativo: n. 2 posti

Titoli e requisiti per partecipare al concorso

Il bando di concorso pubblicato anche online sul portale regione Puglia elenca nel dettaglio i requisiti generali da possedere per candidarsi al ruolo di interesse.

Questo l’elenco dei requisiti:

età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;

essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea o loro familiari;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi della vigente normativa in materia, la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale cui si concorre;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria.

Selezione

I candidati al concorso dovranno superare 2 fasi di selezione, che includono una prova scritta e una valutazione dei titoli presentati al momento delle candidature, vediamo nel dettaglio:

valutazione dei titoli (sarà la commissione esaminatrice ad effettuare la valutazione dei candidati solo dopo lo svolgimento della prova d’esame);

(sarà la commissione esaminatrice ad effettuare la valutazione dei candidati solo dopo lo svolgimento della prova d’esame); una prova scritta (prevede la verifica delle conoscenze specifiche professionali di ogni candidato in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali diffuse).

Come candidarsi

Sarà il sistema online “Step-One 2019” a raccogliere le candidature degli interessati al concorso regione Puglia, e gli aspiranti al concorso entro il 12 febbraio 2022 potranno compilare l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”.