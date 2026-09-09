CASTELLANETA – Il Clorophilla di Castellaneta si prepara a mandare in archivio un’altra stagione da protagonista della club culture pugliese e nazionale. Sabato 12 settembre 2026 la consolle immersa tra alberi di eucalipto, corsi d’acqua e terrazze naturali ospiterà la Clorophilla Closing Night 2026, un evento concepito come una vera e propria sintesi della ricerca musicale firmata dal club jonico.

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Una consolle internazionale: house, techno e visione underground

A guidare la grande notte di chiusura sarà East End Dubs, punto di riferimento imprescindibile della house underground londinese e fondatore della piattaforma Eastenderz. Con un sound intriso di bassline profonde, ritmiche UK Garage e sonorità da rave britannico, il DJ porta in Puglia la sua filosofia incentrata sul viaggio sonoro, valorizzata dal progetto ExtENDed che riporta al centro della pista il fascino dei set lunghi e privi di interruzioni.

Clorophilla Closing Night 2026: East End Dubs, Cristina Lazic e il pugliese Z.I.P.P.O.

Al suo fianco si esibirà Cristina Lazic, tra le figure più dinamiche ed eclettiche della scena europea. Con un passato da manager nel settore tech per colossi come Google e Apple e un presente che la vede protagonista nei principali festival mondiali — da Hï Ibiza allo Space di Miami —, la producer proporrà un set sofisticato capace di spaziare tra minimal elegante, tech house e aperture melodiche.

La line-up si completa con il set ipnotico e ricercato del pugliese Z.I.P.P.O, maestro della selezione e del digging vinilico, e con le divagazioni sonore di Falzo, collezionista di vinili che spazia tra house ’90s, electro, new beat e italo disco.

Clorophilla Closing Night 2026: location, biglietti e dettagli evento

Immerso nel paesaggio naturale di Castellaneta, precisamente presso la Masseria d’Anela in Contrada Chiulli (tra Castellaneta e Castellaneta Marina), il Clorophilla si conferma uno dei santuari all’aperto della nightlife del Sud Italia, grazie a un’architettura integrata nella natura e a un impianto audio-video d’eccellenza.



L’imperdibile appuntamento con la Clorophilla Closing Night 2026 è per questo sabato, 12 settembre. Prevendite e biglietti disponibili online sul circuito TicketSMS.