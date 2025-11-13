Al Castello Volante Bookshop va il Premio Libreria Museale Italiana

CORIGLIANO D’OTRANTO – La Puglia e la Grecìa Salentina ottengono un prestigioso riconoscimento a livello nazionale. Il Castello Volante Bookshop di Corigliano d’Otranto è infatti tra le sei eccellenze premiate nella terza edizione del Premio Libreria Museale Italiana, assegnato nell’ambito di RO.ME – Museum Exhibition 2025, la fiera internazionale dedicata ai musei e ai luoghi della cultura. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta a Roma venerdì scorso presso il Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia. La libreria de Il Castello Volante è stata premiata insieme a prestigiose istituzioni nazionali come il MAXXI di Roma, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano e il Castello di Miramare di Trieste.

Il riconoscimento valorizza le librerie museali che si distinguono per la qualità dell’offerta, la cura dell’assortimento (con attenzione ai visitatori più giovani), l’innovazione, la bellezza degli spazi e l’accoglienza del personale. Aspetti che il team de Il Castello Volante ha saputo elevare a standard di eccellenza.

Premio Libreria Museale Italiana: un premio all’idea di cultura

Il team che gestisce il Castello Volante Bookshop e le cooperative che animano l’antico maniero hanno espresso grande soddisfazione, sottolineando come il riconoscimento premi soprattutto la loro filosofia operativa. «Siamo orgogliosi che questo riconoscimento premi la nostra idea di cultura come cura, ascolto e condivisione, e il lavoro di chi ogni giorno si impegna per rendere Il Castello Volante un luogo vivo, accogliente e aperto tutto l’anno», hanno dichiarato i gestori. Il Premio Libreria Museale Italiana arriva in un momento cruciale, spronando il team a continuare a puntare sulla qualità e sulla collaborazione in rete, elementi essenziali per un Salento che vuole farsi riconoscere come laboratorio di idee e cultura a livello nazionale.

Il Castello Volante Bookshop: un laboratorio multidisciplinare

Dal 2017 Il Castello Volante Bookshop si è affermato come un laboratorio multidisciplinare dove storia, architettura, musica, cinema, fotografia e gastronomia dialogano tra memoria e innovazione. Nato da un progetto condiviso con il Comune di Corigliano d’Otranto, il centro ha trasformato il Castello De’ Monti, nel cuore della Grecìa salentina, in un luogo delle arti che volano, ospitando ogni anno festival di suoni, visioni, residenze artistiche e mostre.

La libreria del Castello Volante: accesso quotidiano alla cultura

Il bookshop de Il Castello Volante non è un semplice punto vendita ma un vero e proprio infopoint turistico e spazio educativo. Lo spazio offre un panorama della migliore editoria locale e nazionale, con focus sulla storia, le tradizioni (anche culinarie) pugliesi e la letteratura per l’infanzia. La libreria, unica del paese, collabora attivamente con la biblioteca locale per rendere la cultura un’esperienza quotidiana. «Tra le sue pietre e le sue pagine convivono le voci di case editrici indipendenti pugliesi e nazionali, che raccontano il Sud e il Mediterraneo con la forza della memoria, della ricerca e dell’immaginazione», conclude lo staff, invitando tutti a scoprire questo presidio culturale aperto tutto l’anno.