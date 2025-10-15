Caparezza: Io sono il viaggio anticipa l’album Orbit Orbit

MOLFETTA – A quattro anni di distanza da Exuvia, Caparezza ha sorpreso i fan con un ritorno attesissimo. In occasione del suo compleanno, lo scorso giovedì è uscito a sorpresa il singolo Io sono il viaggio. Il brano segna ufficialmente l’inizio del conto alla rovescia per l’uscita del suo nuovo progetto discografico: Orbit Orbit, un disco che sarà pubblicato il 31 ottobre in un’inedita formula di album-fumetto per BMG. Orbit Orbit unisce ed esalta le due anime dell’artista di Molfetta, quella di musicista e quella di sceneggiatore e grande appassionato di fumetti, inaugurando una collaborazione con Sergio Bonelli Editore.

Caparezza: il potere rigenerante di Io sono il viaggio

Nel primo singolo estratto dal suo nuovo album Caparezza esplora temi profondi e attuali come il potere rigenerante della vita e la capacità di rinascita dell’essere umano. L’artista si identifica con il concetto di viaggio, riflettendo su come ogni fine si trasformi in un nuovo inizio e ogni sconfitta in energia vitale. “Ho capito che per ogni capolinea c’è un nuovo biglietto che fa capolino / scriverò sul retro della cartolina / io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo.” A esaltare il messaggio sono le sonorità elettroniche del brano, che amplificano la sensazione di movimento ed evoluzione, creando un’atmosfera sospesa tra l’introspezione e lo slancio verso il futuro.

Orbit Orbit: un viaggio onirico e i firmacopie in tutta italia

Il disco Orbit Orbit arriverà in libreria e fumetteria contestualmente all’album (31 ottobre) in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Si tratta di un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano, presentato da una copertina disegnata da Matteo De Longis. Per presentare al pubblico questa sua doppia opera, Caparezza intraprenderà un lungo tour firmacopie. Si parte dal Lucca Comics & Games (30 ottobre – 1° novembre) e si prosegue in tutta Italia, con tappe imperdibili in Puglia. Domenica 9 novembre alla Feltrinelli di Taranto, lunedì 10 alla Feltrinelli di Bari e domenica 23 proprio nella sua Molfetta, al Clinic Music Store.

Le novità non finiscono qui: Caparezza tornerà live nel 2026 con oltre 20 date, le uniche in programma, che hanno già collezionato i primi sold out (come la doppia data a Bologna e Torino). Il tour partirà il 26 giugno 2026 con il Rock in Roma e farà due tappe in Puglia: il 5 agosto a Lecce e il 4 settembre a Bari per l’Oversound Music Festival. I biglietti sono in vendita su Ticketone e sui principali circuiti di prevendita.

La foto in copertina è di Alberto D’Andrea.