Barletta Piano Festival 2025: stasera parte la magia dell’estate a Barletta

BARLETTA – Si apre stasera il sipario sul Barletta Piano Festival 2025, giunto ormai alla 19a edizione, che anche quest’anno trasformerà la città in un centro pulsante di grande musica. A dare il via sarà il primo appuntamento del Prologo Young, che anticipa la stagione ufficiale con tre eventi dedicati ai giovani talenti, prima dell’inizio vero e proprio dei diciotto concerti in programma dal 1° luglio al 10 agosto. Diretto dal maestro Pasquale Iannone e organizzato dagli Amici della Musica “Mauro Giuliani”, il festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Barletta, capace di unire grandi nomi della scena internazionale e promesse della nuova generazione pianistica.

Prologo Young: stasera si parte con Federico Caneva

Alle 21:15 di stasera, nello Spazio Eventi AStare, si esibirà Federico Caneva, giovane pianista italo-svizzero, con un programma che attraversa Mozart, Skrjabin e altri maestri del pianismo classico e moderno. Il ciclo Young proseguirà il 18 giugno con il regista Rocco Anelli e il compositore Nicola Scardicchio, e il 21 giugno con il raffinato recital pianistico di Gabriele Zicari.

Barletta Piano Festival 2025: diciotto concerti, dal 1° luglio al 10 agosto

Il programma ufficiale inizierà il 1° luglio all’Hotel La Terrazza, sede principale dei concerti, con un omaggio cameristico a Brahms e Schumann, seguito da una parata di stelle: Marian Sobula (3 luglio), Roberto Plano (7 luglio), Andrea Lucchesini (14 luglio), Sandro De Palma (28 luglio), MinJung Baek (31 luglio) e tanti altri. Non mancheranno le giovani eccellenze internazionali come Tamta Magradze (12 luglio) e Youl Sun (21 luglio). Il 6 luglio, nella suggestiva piazza d’armi del Castello Svevo, andrà in scena “Fate, sirene e principesse in…cantate” con l’Orchestra Filarmonica Pugliese. Uno spettacolo tra fiaba e cinema per tutte le età.

Barletta Piano Festival: un’estate di musica, cultura e talento nel cuore della Puglia

Il Barletta Piano Festival 2025 è un invito a vivere l’estate a Barletta tra cultura e passione, con serate indimenticabili che attraversano epoche e stili, in una città che continua a credere nel potere trasformativo della musica.