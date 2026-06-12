L’estate da vivere: gite in traghetto dalla Puglia

La Puglia è una zona con tanto da offrire ma un residente può voler vivere delle esperienze nuove che vanno oltre quanto già presente nella propria splendida regione. Se quest’estate vuoi vivere un’esperienza diversa, ci sono tante gite in traghetto che puoi considerare, con partenza dal porto di Bari.

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Gite in traghetto dal porto di Bari

Pochi porti italiani coprono così tante rotte come quello di Bari: dal suo terminal sulla costa adriatica le compagnie come Grandi Navi Veloci, Adria Ferries, Ventouris Ferries e Jadrolinija collegano regolarmente diverse destinazioni importanti, con partenze attive tutto l’anno sulle tratte più frequentate. Il grande vantaggio per chi viaggia su strada è la possibilità di imbarcare l’auto.

Le traversate possono durare tra le 8 e le 17 ore a seconda della destinazione, il che rende la partenza notturna particolarmente comoda se si sceglie di prenotare una cabina. La maggior parte dei traghetti è poi dotata di ristoranti, bar e poltrone reclinabili se preferisci alternative economiche.

Gite in traghetto: dove andare questa estate?

Le rotte da Bari coprono tipologie di viaggio molto diverse, sia che cerchi rovine antiche, spiagge adriatiche, centri storici UNESCO o paesaggi montani.

Albania

Il traghetto da Bari a Durrës parte fino a cinque volte al giorno, con una traversata di circa 8-11 ore. Da Durrës, la Riviera Albanese è a un paio d’ore di strada verso sud, un tratto di costa che si è guadagnato una reputazione crescente come le “Maldive d’Europa” per la qualità dell’acqua, i prezzi contenuti e l’ospitalità. Saranda, la città di villeggiatura più a sud, si affaccia sullo stretto di fronte a Corfù ed è la base ideale per escursioni all’Occhio Azzurro e alle rovine UNESCO del Parco Nazionale di Butrinto.

Albania e Montenegro non fanno parte dell’Unione Europea, quindi le tariffe di roaming del piano mobile europeo non si applicano e potrebbe essere più conveniente attivare una eSIM internazionale prima di partire. Si configura in digitale e ti dà una connessione stabile per navigare e gestire le prenotazioni durante tutto il viaggio.

Montenegro

Bar, il principale porto del Montenegro, è collegato direttamente a Bari: da lì, l’antica città murata di Kotor, patrimonio UNESCO, dista circa un’ora di auto lungo la baia omonima. La Riviera di Budva, appena a sud di Kotor, offre spiagge sabbiose e un’atmosfera estiva vivace, mentre l’entroterra si apre sul Parco Nazionale di Durmitor, con i suoi canyon e i sentieri tra i picchi.

Il Montenegro non ha ancora raggiunto i livelli di turismo di massa che si trovano in Croazia, il che si traduce in più spazio sulle spiagge e meno code nei siti storici. Le distanze sono gestibili in auto e il Paese è abbastanza compatto da permettere l’unione di una settimana al mare con un’escursione in montagna senza dover programmare tappe estenuanti.

Corfù

La traversata Bari-Corfù dura tra le 8 e le 10 ore ed è una tratta coperta fino a sette volte a settimana in estate. Corfù è una delle isole greche più varie dal punto di vista paesaggistico e ha spiagge che vanno dalle ampie distese sabbiose alle calette accessibili solo via mare.

Il centro storico di Corfù è patrimonio UNESCO con influenze veneziane, francesi e britanniche. Avere l’auto sull’isola fa una differenza concreta: le spiagge più belle e i villaggi montani sono distribuiti in maniera uniforme su tutto il territorio ma i mezzi pubblici coprono male le zone al di fuori delle principali aree turistiche, quindi portando con te la tua auto avrai accesso a qualsiasi zona desideri senza limitazioni o problematiche.

Scegli la tua strada dal porto di Bari

Il traghetto da Bari non è solo un mezzo ma è l’inizio di un tipo diverso di vacanza estiva. Portare l’auto sull’Adriatico mantiene la libertà del viaggio su strada aggiungendo una traversata via mare che trasforma l’intera esperienza in un’avventura. Albania e Montenegro offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo con molta meno folla rispetto alle destinazioni più note; Corfù premia chi va oltre le spiagge più affollate. Qualunque sia la meta che sceglierai, la Puglia è un punto di partenza davvero versatile.