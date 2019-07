La Puglia continua ad essere scelta come set di grandi film. Nelle ultime settimane, infatti, in regione sono o sono stati presenti Sophia Loren, Carlo Verdone, Checco Zalone e Aldo, Giovanni e Giacomo, senza dimenticare le riprese del nuovo Pinocchio di Matteo Garrone. A questa lunga lista di grandi nomi del cinema italiano e non solo, si aggiunge quella del regista Marcello Di Noto, che ha deciso di ambientare la sua nuova pellicola tra Bari e Polignano a Mare.

L’amore non si sa, questo il nome del film, ha iniziato le sue riprese proprio oggi, lunedì 8 luglio , che si alterneranno tra il capoluogo pugliese e la città di Domenico Modugno per ben 5 settimane.

La storia de “L’amore non si sa”

Il lungometraggio racconta l’impatto che l’illegalità, l’omertà e la rassegnazione portano sulla coscienza delle persone. I protagonisti, interpretati da Antonio Folletto, Diane Fleri e Silvia D’Amico, resteranno in Puglia fino al prossimo 10 agosto.

Denis, interpretato da Folletto, è un musicista e incallito donnaiolo che si diletta nel ramo musicale neomelodico mafioso, senza porsi troppe domande sulla sua vita e sui giri che frequenta. Il tutto inizierà a cambiare quando verrà uccisa la sua unica amica per un regolamento di conti. Denis deciderà allora di ribellarsi a tutto ciò che tiene in vita il sistema di stampo mafioso: l’omertà. È a partire da questo momento che la sua vita prenderà una svolta inaspettata, nella quale inizierà a rischiare il tutto per tutto, senza guardarsi mai indietro.

Gli scenari di Puglia fungeranno dunque da cornice in questa storia di amicizia, tragedie e ripensamenti.

Dove saranno girate le riprese

Il film, prodotto da ideaCinema, è realizzato con il supporto dell’Apulia Film Commission, mentre per la sua lavorazione verranno coinvolte complessivamente 37 unità lavorative pugliesi. Il set riguarderà varie zone della città di Bari, dal quartiere Madonnella a quello Libertà, fino ad interessare il centro cittadino e il lungomare sud. Nei prossimi giorni saranno rese le ambientazioni di Polignano a Mare.