Bari, oggi flash mob per la legge contro l’omofobia davanti al Consiglio

Si terrà questa mattina il flash mob incentrato sulla tematica della legge contro l’omofobia davanti al palazzo del Consiglio Regionale a Bari, con la partecipazione di persone che indosseranno una maschera bianca sul volto distribuendo volantini con il testo del disegno di legge. Nel corso del flash mob al megafono saranno raccontate esperienze di discriminazione da parte di cittadini e componenti delle associazioni che intendono con quest’iniziativa difendere il disegno di legge regionale contro l’omotransfobia.

La legge regionale

La discussione della legge regionale era infatti prevista per il 6 settembre scorso ed è stata rimandata a oggi alle 13 nel corso della seduta congiunta di III e IV commissione della Regione Puglia. Il nome dell’iniziativa è #ComeSeNonEsistessimo. Come si legge nella nota divulgata dalle associazioni il concetto è quello di rendersi visibili rendendosi proprio apparentemente invisibili attraverso la maschera bianca o altri indumenti che coprono completamente.

Il flash mob

Le maschere saranno accompagnate ad un’intensa attività di volantinaggio con la quale sarà diffuso il testo del ddl in pillole e verrà fornito un indirizzo a chi subisce o ha purtroppo già subito violenza omofobica. Successivamente al flash mob in contemporanea con la discussione da parte delle commissioni, si terrà un momento di speaking al megafono, nel corso del quale saranno analizzati i dati statistici inerenti al fenomeno e saranno raccontate le esperienze di discriminazione e il motivo per cui si richiede la legge.

Il mondo lgbtqi

Il flash mob si pone come scopo quello di sollevare l’attenzione delle istituzioni in particolare sui problemi di discriminazione che ogni giorno affliggono e caratterizzano la comunità lgbtqi. L’attenzione e la creazione di leggi apposite potrebbero essere ideali per compiere un passo verso la giustizia a la soluzione di questi casi di discriminazione.