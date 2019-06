Dopo l’ok della Regione Puglia, gli autobus di Bari sono pronti per rinnovarsi in maniera decisamente più eco sostenibile e green.

È stato approvato un finanziamento di 8 milioni di euro che consentirà al Comune del capoluogo di Puglia di acquistare ben 23 nuovi autobus ibridi.

Il risultato è stato ottenuto in seguito alla partecipazione di un bando pubblico. Questo ha consentito, in seguito alla sua vittoria, di rinnovare gran parte dei mezzi utilizzati. Il servizio del trasporto pubblico, ora, potrà essere migliorato e aggiornato attraverso l’acquisto dei nuovi autobus.

Il commento del sindaco

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, si è subito dimostrato entusiasta per il finanziamento. Lo stesso, inoltre, ha ricordato che i nuovi 23 mezzi si aggiungeranno a quelli acquistati negli anni precedenti, che sono stati 65.

La procedura di gara che è stata indetta, ha sottolineato il sindaco, è stata la stessa utilizzata in passato. Grazie a questi finanziamenti, quindi, Bari in pochi anni è riuscita a rivoluzionare il sistema del trasporto pubblico per un totale di 100 nuovi mezzi.

I comfort dei nuovi autobus

I nuovi acquisti, oltre ad avere un minore impatto ambientale, porteranno indubbiamente ad un nuovo servizio. I comfort all’interno degli autobus di ultima tecnologia, oltre a rendere il viaggio più piacevole, consentirà anche di offrire un servizio più puntuale e affidabile.

Dopotutto, oltre al grande numero di turisti che quotidianamente salgono sugli autobus di Bari, tantissimi sono anche i lavoratori che preferiscono optare per il servizio pubblico al posto della propria auto. Anche per loro si sta studiando affinché vengano aumentate le fermate e il numero delle corse.

Tra le tante novità, ha sempre sottolineato il sindaco Decaro, si sta anche studiando la possibilità di garantire il servizio di trasporto pubblico destinato a tutte le persone in difficoltà.

Tutte queste migliorie, si auspica il sindaco, dovrebbero servire e aiutare per far prediligere a tutti i baresi l’utilizzo degli autobus al posto dei propri mezzi privati. Questo, naturalmente, sarebbe tutto a beneficio dell’ambiente.