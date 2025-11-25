ASL BT è Regione Angels europea per la cura dell’ictus ischemico

L’eccellenza sanitaria pugliese raggiunge un traguardo storico a livello europeo. La provincia Barletta-Andria-Trani, gestita dall’ASL BT, è stata ufficialmente proclamata Regione Angels da parte dell’Organizzazione Europea per l’Ictus (ESO), grazie alla qualità superiore dimostrata nella gestione terapeutica dell’ictus ischemico. Questo riconoscimento colloca l’ASL BT al pari di poche altre realtà nazionali, come Siena e Savona. Essere una Regione Angels attesta la presenza di una vasta area di eccellenza nella cura del paziente con ictus in ogni fase del percorso: dalla sensibilizzazione della popolazione nel riconoscimento precoce dei sintomi alla migliore gestione pre e intra-ospedaliera. Significa che ospedali, servizi di emergenza e autorità locali lavorano in modo standardizzato, rapido ed efficiente.

Andria e Barletta: due poli di eccellenza nella gestione dell’ictus ischemico

Questo importantissimo traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro coordinato e alle professionalità presenti nelle Unità Operative di Neurologia del Dimiccoli di Barletta e del Bonomo di Andria. Il Dott. Maurizio Giorelli, Direttore dell’UOC di Neurologia del Dimiccoli di Barletta, ha spiegato che il titolo di Regione Angels si ottiene solo soddisfacendo rigorosi requisiti tra cui: un numero sufficiente di centri stroke ready per coprire almeno l’80% della popolazione, l’ottenimento di almeno un Gold ESO Angels Award da parte di tutti i centri ictus e l’implementazione di campagne di sensibilizzazione come FAST Heroes nelle scuole. A questo si aggiunge un ulteriore, rilevante successo per l’Unità operativa di Neurologia del Bonomo di Andria, premiata come struttura Diamante nel terzo trimestre 2025 nell’ambito del programma degli ESO-Angels Awards, il più alto riconoscimento per la qualità e la rapidità nella gestione del paziente con ictus.

ASL BT: i tempi record che salvano vite

Il Dott. Gianluca Masi, Direttore dell’UOC di Neurologia del Bonomo di Andria, ha confermato l’efficacia degli interventi. I tempi di gestione dell’ictus, infatti, sono nettamente inferiori alla media nazionale. La provincia ha registrato una media di 55 minuti per la trombolisi e 90 minuti per la trombectomia, battendo rispettivamente le medie nazionali di 60 e 94 minuti. Questo risultato è cruciale per migliorare le prospettive di recupero dei pazienti, riducendo le disabilità e le conseguenze mortali. La Commissaria Straordinaria ASL BT, Tiziana Dimatteo, ha commentato con soddisfazione: “Ci confermiamo come un’eccellenza nazionale ed europea nella gestione dell’ictus ischemico. Un grande successo per l’intera ASL BT per cui ringrazio tutto il personale sanitario e gli operatori del 118, del Pronto Soccorso e della Radiologia d’Urgenza. L’organizzazione ben rodata permette alla macchina di soccorsi di essere operativa, rapida ed efficiente.”