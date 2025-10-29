Alla scoperta de Il Borgo Stregato: Halloween alla Torre Alemanna

BORGO LIBERTÀ, CERIGNOLA – Questo venerdì la storica Torre Alemanna si prepara a mostrare il suo lato più misterioso in occasione di Halloween con Il borgo stregato, una nuova iniziativa pensata per avvicinare visitatori di ogni età alla suggestiva storia dell’insediamento teutonico, che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. Organizzato da Frequenze, ente gestore del sito di proprietà del Comune di Cerignola, l’evento offre una visita serale unica: i corridoi, gli affreschi, le stanze e la torre del complesso, oggi sede del Museo delle ceramiche, saranno esplorati esclusivamente a lume di torcia.

Il borgo stregato alla Torre Alemanna: una notte da brividi

L’iniziativa si svolge presso la Torre Alemanna a Borgo Libertà (18 km da Cerignola) ed è strutturata per combinare storia, mistero e convivialità in occasione di Halloween. Alle ore 19:00 ritrovo dei partecipanti all’ingresso delle antiche mura. Piccoli e grandi saranno accompagnati nella visita della Torre Alemanna alla sola luce delle torce, con la possibilità di venire vestiti in costume a tema. Alle 20:00, laboratorio creativo e lettura a tema Halloween che metterà alla prova il coraggio dei partecipanti, prima della cena e apericena, durante la quale i più piccoli riceveranno un piccolo regalo a tema. Per gli adulti, invece, è previsto un apericena realizzata con prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie forniti dalla bottega foggiana Centonove/novantasei.

Storia e comunità al chiaro di luna

Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, la partecipazione a Il borgo stregato ti permetterà di conoscere maggiormente le bellezze storiche, culturali ed architettoniche di Torre Alemanna. L’evento contribuisce a costruire cittadini del domani più partecipi della vita della comunità. Come spiegano i promotori, l’evento è “un’esperienza diversa dal solito, con un mix di mistero e convivialità, per vivere insieme la notte più spaventosa dell’anno”. Per informazioni su costi e iscrizioni (necessarie) è possibile contattare il numero 392 9927977.

Scarica qui la locandina ufficiale.