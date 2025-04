Alberobello per la fibrosi cistica tra vino rosato pugliese e solidarietà

ALBEROBELLO – Il 3 e 4 maggio torna l’evento benefico Alberobello per la fibrosi cistica nella splendida cornice di Villa Donnaloja Unire il piacere del gusto alla solidarietà. È questa l’anima di “Sotto una nuova luce. Gusto, respiro e ricerca – Rosé edition”, l’evento in programma sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 nella suggestiva Villa Donnaloja di Alberobello, promosso dalla Delegazione locale della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – ETS. Due giornate pensate per sostenere concretamente la ricerca scientifica contro una patologia ancora oggi senza una cura definitiva: la fibrosi cistica. Il ricavato dell’intera manifestazione sarà infatti interamente devoluto al Progetto di Ricerca FFC #4/2024, consultabile sul sito ufficiale della Fondazione fibrosicisticaricerca.it.

Vini rosé, chef locali e musica dal vivo

L’evento propone un’esperienza multisensoriale a cielo aperto, tra natura, convivialità e bellezza. I visitatori potranno degustare oltre 100 etichette di vini rosati e rossi provenienti da più di 45 cantine pugliesi, accompagnati e guidati dalla competenza dei Sommelier AIS della Delegazione Murgia.

Alla degustazione si affiancheranno le proposte gastronomiche firmate da chef noti del territorio, in un abbinamento perfetto tra il vino e le eccellenze della cucina pugliese. A completare l’atmosfera ci penseranno le esibizioni musicali live, con voci e generi che spazieranno dallo swing al folk, passando per il pop e il dance, per accompagnare le serate all’insegna dell’empatia e della solidarietà.

Alberobello si illumina di speranza

“Sotto una nuova luce – Rosé edition” è molto più di un evento enogastronomico: è una vera e propria azione collettiva di sensibilizzazione e aiuto concreto. Come sottolineano gli organizzatori, tutti i collaboratori partecipano a titolo gratuito, animati da un autentico spirito filantropico.

Sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica significa regalare una speranza concreta a chi combatte ogni giorno con una malattia che, come ricordano i promotori, “toglie il respiro, letteralmente”.

Chiunque parteciperà, anche solo con un calice in mano, contribuirà a dare forza alla ricerca e a una causa che riguarda tutti.

Evento per la fibrosi cistica ad Alberobello | Info utili

📍 Villa Donnaloja – Alberobello (BA)

📅 Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025

🎟️ Ingresso con degustazione | Tutto il ricavato sarà devoluto al progetto FFC #4/2024