MELPIGNANO – Il 2025 è un anno speciale per la musica popolare salentina: il Canzoniere Grecanico Salentino, fondato nel 1975 da Rina Durante, compie 50 anni e celebra questa importante ricorrenza con un ricco programma culturale. Fulcro delle celebrazioni è la mostra “Il Mito – Unconventional Archive”, allestita fino al 17 agosto 2025 nelle sale del Palazzo Marchesale Castriota di Melpignano, visitabile gratuitamente con visite guidate ogni martedì alle ore 18:30 solo con prenotazione obbligatoria contattando direttamente studioconcreto, curatore della mostra a Melpignano.

La mostra “Il Mito”: un viaggio tra musica e memoria

Curata da studioconcreto con il contributo scientifico di Margherita Macrì, la mostra offre un viaggio immersivo tra immagini, installazioni, testimonianze, materiali inediti e contenuti multimediali che raccontano mezzo secolo di storia musicale, sociale e politica. Tre le sezioni tematiche: le origini negli anni Settanta con Rina Durante, le trasformazioni degli anni Ottanta e Novanta sotto la guida di Daniele Durante, e la contemporaneità, rappresentata dall’installazione immersiva “Beyond Horizons” e dalla direzione artistica di Mauro Durante. L’esposizione dedicata al Canzoniere Grecanico Salentino è aperta dal martedì alla domenica in diverse fasce orarie, con possibilità di degustazioni e incontri.

Due giorni di festa il 25 e 26 luglio nel centro storico

Momento clou delle celebrazioni del Canzoniere Grecanico Salentino sarà CGS 50 – La Festa, in programma venerdì 25 e sabato 26 luglio nel centro storico di Melpignano. Due serate a ingresso gratuito con concerti, performance, incontri e uno spazio Kids. Il 25 luglio, tra gli ospiti: Erri De Luca, la band ucraina DakhaBrakha, Giulio Bianco Trio, l’Arneo Tambourine Project e un incontro dedicato a Daniele Durante. Il 26 luglio, dopo il talk pomeridiano e il live di Alessia Tondo, il Canzoniere si esibirà in formazione speciale con ospiti del calibro di Justin Adams, Maria Mazzotta, Antonio Castrignanò, danzatori e fondatori storici del gruppo.

Il Canzoniere Grecanico Salentino alla Notte della Taranta e in tour internazionale

Il 17 agosto il Canzoniere Grecanico Salentino sarà protagonista dello spettacolo “Il Mito” a Zollino, e il 23 agosto salirà sul palco del Concertone de La Notte della Taranta a Melpignano, con due brani storici che ripercorrono l’identità musicale del CGS. Nel frattempo, prosegue anche il tour internazionale e l’attesa per l’uscita a settembre del nuovo disco “Il Mito” per Ponderosa Music Records, anticipato da quattro brani già online, tra cui la title track scritta da Rina Durante e musicata da Daniele Durante, “Taranta” con Ludovico Einaudi, “A mmera a Lecce” e “La quistione meridionale”.

Canzoniere Grecanico Salentino: un archivio vivo e una riflessione sul patrimonio

La mostra e il progetto CGS 50 non sono solo una celebrazione, ma una riflessione sul senso di identità e trasmissione culturale. Un “archivio non convenzionale”, vivo, che attraversa generazioni e territori, per raccontare un Salento che ha saputo reinventare la sua tradizione. Il Canzoniere Grecanico Salentino è oggi considerato il gruppo italiano di world music più rappresentativo nel mondo, acclamato dalla critica internazionale e capace di trasformare la pizzica in un linguaggio globale.