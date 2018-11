Violenza contro le donne, a Foggia da domani una serie di eventi

Il 25 novembre, sancita come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per l’anno 2018, è vissuta in maniera particolare a Foggia, dove diventa la giusta occasione per trattare con la dovuta serietà, impegno e passione, uno di quei drammi che sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti al giorno d’oggi. Il capoluogo pugliese prende sul serio la lotta alla violenza contro le donne, una piaga da estirpare sia dal punto di vista repressivo che culturale, pertanto grazie a un team tutto femminile organizza una serie di eventi e appuntamenti che prenderanno il via dal 25 novembre fino al termine del mese, puntando a sensibilizzare tutti gli interessati su un serio problema della società moderna che ultimamente emerge sempre più allarmante.

Il cartellone degli appuntamenti

È appena avvenuta la presentazione ufficiale degli appuntamenti in programma per il prossimo 25 novembre per la violenza contro le donne, coordinata dalla figura di Ilaria Mari, consigliera comunale e presidente della Consulta per la Parità e le Pari Opportunità del Comune di Foggia. Ad affiancarla sono intervenuti gli assessori comunali Claudia Lioia, Erminia Roberto ed Annarita Tucci, a cui si sono aggiunti i partner l’europarlamentare Elena Gentile, la Consigliera di Parità di Area Vasta, Antonietta Colasanto, Lina Appiano dell’ASL FG, Daniela Eronia in rappresentanza di Confindustria, Lucia La Torre della Confcommercio, Rita Chinni di Federcasalinghe, Angela Maria Fiore della Sezione di Foggia dell’associazione FIDAPA, Maria Luigia Cirillo della sezione Donna impresa di Confartigianato, Loredana Olivieri della CGIL, Rosaria Capozzi dell’associazione Il Filo di Arianna. Il nome del progetto s’intitola Facciamo rete contro la violenza sulle donne, sottolineando l’importanza della collaborazione e del supporto reciproco, in particolar modo grazie alle associazioni e ai centri dedicati presenti e attivi nella città di Foggia.

L’eliminazione della violenza contro le donne

Tra gli appuntamenti del 25 novembre, dedicati alla violenza contro le donne, avverranno da domani 25 novembre mostre artistiche, conferenze, cortei, opere teatrali. Saranno giornate dedicate alle donne come protagoniste, meritevoli di rispetto, libere dalla paura di ogni violenza.