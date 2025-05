Via del Mare: domani a Leverano tutti in bici sul nuovo percorso ciclabile

LEVERANO – Domani, domenica 18 maggio, sarà una giornata da segnare in agenda per chi ama il cicloturismo, la natura e le esperienze collettive all’aria aperta. Con l’evento “A ruota libera”, Leverano apre ufficialmente il nuovo itinerario ciclabile Via del Mare, un anello verde di circa 40 km che collega l’entroterra salentino con le coste di Torre Squillace, Porto Cesareo e Torre Lapillo. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo del progetto “Costruire Legàmi: per un turismo di Comunità”, promosso dalla Cooperativa di Comunità di Leverano. Un’occasione concreta per riscoprire il territorio attraverso la mobilità sostenibile, valorizzando percorsi storici, rurali e naturalistici che arricchiscono l’offerta turistica del Salento.

Via del Mare: un nuovo percorso ciclabile tra storia e natura

La pedalata collettiva partirà domani alle ore 10 dalla Masseria Signora Porzia e si svilupperà su strade secondarie e a bassa intensità di traffico, attraversando masserie, paesaggi rurali e le affascinanti torri costiere. Lungo la Via del Mare è prevista una sosta culturale al Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” di Porto Cesareo e una pausa pranzo in spiaggia, con la possibilità di godere del mare e di un tuffo rinfrescante.

Musica e convivialità al tramonto

Al rientro, previsto intorno alle 17:30 sempre presso la Masseria, spazio all’aperitivo con prodotti tipici locali, accompagnato dalla musica live della band The Rubbish e dal DJ set firmato Salento Dab Addiction, per concludere la giornata in pieno spirito di condivisione e festa.

Via del Mare: un tassello in più per il cicloturismo in Salento

Come sottolinea Roberto Guido, ideatore del percorso, la nuova Via del Mare va ad arricchire la rete ciclabile locale con un collegamento diretto alla Ciclovia del Salento Ionico e alla Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese. Un’infrastruttura dolce e accessibile, pensata per incentivare il cicloturismo in Salento, nonché il turismo lento e sostenibile in uno dei territori più suggestivi della Puglia. L’evento è aperto a tutti, anche ai bambini. È possibile partecipare con la propria bici (quota 15 € comprensiva di caffè, pranzo al sacco, visita guidata e aperitivo) o noleggiare una e-bike a pedalata assistita.

Scarica qui la mappa del percorso.