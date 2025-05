Tornanza Camp 2025: otto donne in viaggio per innovare i borghi

GRAVINA IN PUGLIA – Prende ufficialmente il via il Tornanza Camp 2025, il percorso gratuito dedicato a otto donne che vogliono trasformare le proprie idee in startup a forte impatto sociale e territoriale. Dopo oltre 40 candidature da tutta Italia, sono state selezionate le otto protagoniste che dal 21 al 30 maggio attraverseranno il Sud Italia toccando cinque regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia.

Un viaggio nei borghi tra formazione e innovazione

Non è solo un tour, ma un vero viaggio tra startup nei borghi e visioni future: il Camp offre formazione esperienziale, mentorship e networking, attraversando otto hub di innovazione: Vivaio Digitale (Gravina), Spazio Origine (Monopoli), Mafe Lab (Ferrandina), The Qube (Lecce), Talent Garden (Cosenza), Monaci Digitali (Padula), Casa Natural (Matera) e Isola Catania. Come recita il manifesto del progetto: “La Tornanza è un ritorno al cuore pulsante dei nostri borghi per riscoprirne l’anima e tracciare nuovi sentieri di futuro.”

Tornanza Camp 2025: le protagoniste del cambiamento

Le otto partecipanti al Tornanza Camp 2025 sono donne visionarie con progetti concreti e orientati alla rigenerazione dei territori:

Filomena Ventura (Gravina in Puglia) – Iter Sine Fine: turismo accessibile e green;

Gabriella Avallone (Salerno) – YUP: marketplace per eventi;

Sabrina Torcello (Manduria) – Aulìa Concept: rete per nomadi digitali;

Chiara Lo Zito (Siracusa) – DAGIÙ: e-commerce dal Sud;

Valentina Delfino (Ginosa) – Radici-Ecomuseo: hub culturale;

Francesca Cinus (Nuxis) – TRACCIA: piattaforma per comunità;

Daniela Di Pinto (Casamassima) – One Land: esperienze AI nei borghi;

Antonella Colella (Bisceglie) – Semi Liberi: educazione e natura.

Tornanza Camp 2025: il Calendario del tour

21 maggio – Gravina in Puglia.

22-23 maggio – Monopoli.

24 maggio – Matera e Ferrandina.

25-26 maggio – Padula.

27-30 maggio – Catania.

Un’idea che parte dal Sud per ispirare il futuro

Tornanza Camp nasce dall’esperienza del movimento culturale La Tornanza, fondato da Antonio Prota e Flavio Roberto Albano, con l’obiettivo di valorizzare il ritorno nei borghi come risorsa sociale ed economica. Dopo un libro, un podcast e un’accademia, arriva oggi un format itinerante che mette al centro le donne, le idee e il Sud. Una vera chiamata all’azione per chi sogna di tornare per innovare, partendo da sé per cambiare le cose.