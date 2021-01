Ma Basta, studenti leccesi in finale ai Global Startup Awards

I successi della startup sociale Mabasta non sembrano arrestarsi: dopo aver vinto la sessione europea come Best Student Startup agli South Europe Startup Awards è ora candidata e finalista a livello mondiale ai “Global Startup Awards”.

Dopo aver selezionato le selezioni nazionali, i giovani ideatori del movimento, tutti studenti dell’Istituto Galilei Costa Scarambone di Lecce hanno gareggiato a fianco di concorrenti provenienti da Portogallo, Spagna, Francia, Cipro, Malta e Grecia e sono ora all’ultima tappa, quella del titolo mondiale.

È possibile votare per la startup pugliese sul sito ufficiale dell’organizzazione: l’ultima parola, tuttavia, spetterà sempre alla giuria, che sarà incaricata di decretare i vincitori per le diverse categorie.

Mabasta, innovativa startup studentesca

“Siamo molto eccitati e curiosissimi di vedere come andrà a finire – racconta emozionato il team leader 19enne Mirko Cazzato – abbiamo chiesto di essere votati su tutti i nostri social network e ci teniamo a fare una bellissima figura nei confronti della giuria internazionale. Siamo consapevoli di aver creato una micro impresa sociale molto particolare e innovativa ma mai e poi mai ci saremmo aspettati che potesse diventare così importante e meritevole di tanti riconoscimenti. Siamo felici anche per i nostri “eredi”, le studentesse e gli studenti della classe 2°A a cui stiamo affidando la nuova conduzione di Mabasta; come dice l’acronimo stesso Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti, Mabasta deve essere condotta da adolescenti”.

Orgogliosa e soddisfatta dei suoi ragazzi e dei loro successi è anche la dirigente della scuola, Addolorata Mazzotta, che da sempre sostiene Mabasta e tutte le altre startup innovative ideate dagli studenti della scuola.

Questi straordinari giovani salentini non finiscono di stupire e mietere successi, negli ultimi anni annoverano incontri con Papa Francesco, Sergio Mattarella, Laura Boldrini e tutti i Ministri Miur dal 2016, Sanremo 2017, Spiderman (Tom Holland), Piero Pelù, Sergio Sylvestre, Alessandro Siani, Selvaggia Lucarelli, … e un’infinità di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali, come la vittoria dell’Open F@B 2018 di Bnp Paribas Cardif.