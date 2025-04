Chirurgia Tiroidea Barletta: eccellenza riconosciuta all’Ospedale Dimiccoli

BARLETTA – La chirurgia tiroidea Barletta conquista un traguardo prestigioso: l’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale Dimiccoli, guidata dal professor Alberto Fersini, è stata accreditata dalla Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia (SIUEC) come Unità di Chirurgia Tiroidea (UCT). Questo riconoscimento certifica l’elevata qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai pazienti affetti da patologie tiroidee. L’unità operativa ha raggiunto questo risultato grazie a un’attività intensa e costante: solo nel 2024 sono stati eseguiti ben 85 interventi su tiroide e paratiroide, sia per patologie benigne che maligne. Un risultato importante, che premia l’impegno del team multidisciplinare.

Un riconoscimento frutto di qualità e innovazione

L’accreditamento SIUEC non si limita a valutare il numero di interventi effettuati. Il programma di valutazione considera infatti anche le condizioni strutturali e organizzative, l’efficienza gestionale e, soprattutto, la qualità dei risultati clinici. In questo contesto, la chirurgia tiroidea Barletta ha dimostrato standard elevatissimi, confermando l’Ospedale Dimiccoli come punto di riferimento nella sanità pugliese. La SIUEC riunisce endocrinochirurghi, otorinolaringoiatri, endocrinologi, medici nucleari e anatomopatologi, promuovendo la crescita scientifica e lo scambio di competenze tra professionisti.

L’orgoglio dell’Ospedale Dimiccoli e della sanità pugliese

“Questo riconoscimento – sottolinea il professor Alberto Fersini – è il frutto di un intenso lavoro di squadra. È anche un incentivo a proseguire il nostro impegno nell’offrire cure sempre più avanzate, in linea con gli standard nazionali ed europei”. Soddisfazione anche da parte di Tiziana Dimatteo, Commissario Straordinario della Asl Bt, che ha evidenziato l’importanza del risultato ottenuto dall’Ospedale Dimiccoli: “Essere un centro accreditato dalla SIUEC rappresenta una garanzia di qualità per tutti i cittadini pugliesi. La chirurgia tiroidea Barletta si conferma un’eccellenza, riducendo la necessità di ricorrere a cure fuori regione”. Questo importante risultato non solo rafforza la leadership sanitaria del Dimiccoli, ma testimonia anche il valore delle competenze e della professionalità presenti sul territorio di Barletta.