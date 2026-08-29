Taranto Vecchia: passeggiata al tramonto nella città dei due mari

Taranto Vecchia non è un luogo da attraversare in fretta. Ha bisogno di tempo, di passo lento e di uno sguardo capace di non fermarsi alla prima impressione. Al tramonto, quando il caldo di fine agosto comincia ad allentare la presa e la luce diventa più morbida, questa parte della città mostra qualcosa di raro: il suo essere isola, soglia, memoria e mare insieme.

Taranto è conosciuta come città dei due mari perché vive tra Mar Grande e Mar Piccolo, in un equilibrio geografico e simbolico che ne ha segnato la storia. Qui l’acqua non è solo paesaggio, ma identità, confine, lavoro, movimento, passaggio. Sospesa tra le due sponde, la città sembra custodire meglio di ogni altro luogo questa doppia anima.

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Il Ponte Girevole: la soglia di Taranto Vecchia

Il modo migliore per entrare nel racconto è arrivare nel tardo pomeriggio e avvicinarsi al Ponte Girevole. Non è solo un’infrastruttura, ma una soglia. Da una parte la città nuova, più ampia, più ordinata, più contemporanea; dall’altra l’isola della città antica, con i suoi vicoli, le sue facciate segnate dal tempo e il mare che la circonda quasi da ogni lato.

Attraversare il ponte significa cambiare ritmo. Il ferro, l’acqua del canale, il profilo del Castello Aragonese e la presenza delle barche costruiscono subito un’immagine potente. Taranto non si offre come una cartolina semplice. Chiede attenzione. Chiede di essere guardata senza pregiudizi e senza retorica.

Il Castello Aragonese e il mare sul canale

Accanto al Ponte Girevole, il Castello Aragonese domina il canale navigabile con una presenza solida, quasi silenziosa. È uno dei simboli più riconoscibili della città e occupa un punto decisivo: l’ingresso alla parte antica, il passaggio tra i due mari, il margine in cui Taranto Vecchia mostra tutta la sua natura strategica.

Al tramonto, la pietra cambia colore. Le ombre si allungano, l’acqua riflette la luce e il castello non sembra più soltanto una fortezza, ma una sentinella sul mare. Fermarsi qui, prima di entrare davvero nella città vecchia, aiuta a capire che Taranto è sempre stata un luogo di difesa, passaggio, scambio e attesa.

Dentro Taranto Vecchia

Dopo il ponte e il castello, la passeggiata può continuare verso via Duomo e il cuore di Taranto Vecchia. Qui il racconto diventa più stretto, più urbano, più umano. I vicoli cambiano prospettiva a ogni passo, le facciate portano i segni del tempo, gli affacci improvvisi ricordano che il mare è sempre vicino, anche quando non si vede.

Taranto non va semplificata. Non è solo bellezza antica, non è solo fragilità urbana, non è solo memoria. È tutto insieme. Una città stratificata, vissuta, complessa, con una storia lunghissima che passa dalla Magna Grecia al Medioevo, dalle fortificazioni al porto, dalla devozione quotidiana alla vita di chi ancora la abita.

Camminare qui al tramonto significa accettare questa complessità. Guardare un balcone, una barca, una porta socchiusa, una pietra consumata. Lasciare che siano i dettagli a raccontare.

Tre luoghi da non perdere a Taranto Vecchia

Prima o dopo la passeggiata nella Città Vecchia, il MArTA permette di leggere Taranto da una prospettiva più profonda. Il Museo Archeologico Nazionale custodisce una delle anime più preziose della città: quella magno greca, fatta di reperti, ceramiche, testimonianze antiche e dei celebri Ori di Taranto. Visitare il museo aiuta a capire quanto questa città sia stata centrale nel Mediterraneo molto prima della Taranto contemporanea, e rende ancora più intenso il cammino successivo tra il ponte, il castello e il mare.

Nel cuore di Taranto Vecchia, la Cattedrale di San Cataldo racconta invece la parte più spirituale e stratificata della città dei due mari. Considerata la cattedrale più antica di Puglia, unisce pietra, devozione, memoria e bellezza barocca, con il Cappellone di San Cataldo tra i suoi punti più suggestivi. Entrarci significa lasciare per un momento il rumore dei vicoli e ritrovare una Taranto raccolta, silenziosa, capace di parlare attraverso colonne, mosaici, legno dorato e tracce di secoli diversi.

Sotto Taranto Vecchia esiste poi un’altra città, fatta di ipogei, ambienti scavati, passaggi sotterranei e stratificazioni che raccontano secoli di vita urbana. Gli ipogei della Città Vecchia di Taranto, spesso legati ad antiche abitazioni nobiliari e a spazi scavati nella roccia, restituiscono l’idea di una Taranto verticale, non solo affacciata sul mare ma costruita anche in profondità. Non sempre tutti gli ambienti sono visitabili liberamente, per questo è consigliabile informarsi su aperture e percorsi aggiornati, ma sapere che sotto i vicoli esiste un’altra città rende ogni passo ancora più carico di storia.

Dove Mar Grande e Mar Piccolo si incontrano nello sguardo

Il fascino di Taranto Vecchia sta anche nella sua posizione. Da un lato il Mar Grande, aperto, più ampio, più esposto. Dall’altro il Mar Piccolo, raccolto, interno, legato a una dimensione più intima della città. In mezzo, l’isola antica fa da cerniera.

Quando la luce scende, questi due mari sembrano davvero guardarsi. L’acqua prende sfumature diverse, le barche diventano sagome, il vento cambia direzione e la città appare meno rumorosa. È il momento in cui Taranto riesce a essere intensa senza diventare dura, malinconica senza essere triste, bellissima senza fingere di essere facile.

Una Puglia ionica, antica e viva

Raccontare Taranto Vecchia significa raccontare una Puglia diversa da quella più immediata dell’estate. Non ci sono solo spiagge, borghi bianchi e mare cristallino. Qui c’è una città ionica, antica, forte, segnata da una storia che non si lascia ridurre a una sola immagine.

Taranto è stata l’antica Taras, colonia spartana e grande centro della Magna Grecia. Questo passato non è un dettaglio da museo: resta nell’identità profonda della città, nel suo rapporto con il mare, nella sua posizione, nella sua capacità di essere frontiera e centro allo stesso tempo.

Per questo Taranto Vecchia merita un racconto rispettoso. Non va attraversata cercando solo l’angolo bello, ma provando a tenere insieme tutto: il ponte, il castello, i vicoli, i due mari, la luce, la pietra, le barche, le contraddizioni e la forza di una città che non si lascia capire in fretta.

Visitare Taranto Vecchia al tramonto

Il tardo pomeriggio è uno dei momenti migliori per vivere Taranto Vecchia, soprattutto a fine agosto. La luce diventa più gentile, il caldo cala, i profili del Castello Aragonese e del Ponte Girevole si leggono meglio e il centro storico può essere attraversato con più calma.

Prima della visita è consigliabile informarsi sugli orari di apertura del Castello Aragonese, del MArTA, della Cattedrale di San Cataldo, degli ipogei e dei principali luoghi culturali della città, così da costruire un percorso più completo. Ma anche una semplice passeggiata, fatta con lentezza e attenzione, può bastare per entrare nel carattere di questo luogo.

Perché Taranto Vecchia non è una città da consumare in poche foto. È una soglia tra due mari, una memoria abitata, una luce che cambia sulla pietra. E al tramonto, forse, è proprio lì che si lascia guardare meglio.