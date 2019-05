Ryanair, la compagnia aerea low cost leader in Italia, ha annunciato il prosieguo del suo sodalizio con la Puglia incrementando il numero delle sue rotte: sono stati aggiunti dei nuovi collegamenti: uno da bari verso Cuneo e l’altro da Brindisi per Katowice.

L’ulteriore conferma è testimoniata dalle 47 rotte totali compiute da Ryanair da e per gli scali di Puglia attualmente aperti ai voli civili, quelli di Bari e di Brindisi.

Rispetto agli altri anni, come dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione, i costi di questa unione saranno più bassi rispetto al passato. Se negli scorsi anni sono stati presi 12 milioni di euro per il contratto quinquennale, a partire da quest’anno le cifre andranno al ribasso e i soldi non saranno più presi dal bilancio ordinario.

I nuovi voli della compagnia

A partire dal 29 ottobre 2019, dunque, il capoluogo pugliese sarà collegato a Cuneo ogni martedì, giovedì e sabato.

Lo scalo di Brindisi, invece, sarà collegato alla polacca Katowice a partire dal prossimo 1 novembre, con la tratta che si ripeterà ogni lunedì e venerdì.

Per l’occasione Ryanair ha sottolineato che solo con la propria compagnia aerea in Puglia viaggiano 4 milioni di clienti all’anno, motivo per il quale le numerose rotte degli scali da e per Brindisi e Bari sono stati confermati.

Tutti i collegamenti di Ryanair

L’offerta Ryanair 2019/2020 comprenderà per Bari 30 nuove rotte in totale, incluse le 5 estive da e per Bordeaux, Budapest, Cracovia, Malpensa e Praga. durante il periodo invernale, invece, le 6 rotte sono per Bordeaux, Budapest, Cracovia, Cuneo, Malpensa e Praga.

Per Brindisi, invece, i collegamenti totali sono 17 incluse le 3 nuove rotte estive da e per Berlino Tegel, Memmingen e Malpensa e le 4 invernali per Berlino Tegel, Katowice, Malpensa e Parigi Beauvais.

Il commento di Aeroporti di Puglia

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, ha sottolineato quanto l’apporto dello low cost sia determinante per tutto lo sviluppo del traffico in Puglia e per l’affermazione della regione come un vero e proprio brand internazionale.

Ryanair, nello specifico, incide per il 46% del traffico totale dei passeggeri la cui finalizzazione dell’accordo con il vettore rientra tra le strategie della società per favorire in maniera maggiore lo sviluppo del traffico internazionale.