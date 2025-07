Riapre la Biblioteca dei Monti Dauni a San Marco la Catola

SAN MARCO LA CATOLA – Riapre la Biblioteca dei Monti Dauni: un nuovo inizio per San Marco la Catola. Domani, giovedì 17 luglio, alle ore 18:00, San Marco la Catola ritrova uno dei suoi luoghi simbolo della cultura con la riapertura ufficiale della Biblioteca dei Monti Dauni, ospitata in un’ala del suggestivo Palazzo Ducale in Largo Amodeo. Conosciuto dai cittadini come “il Castello”, lo storico edificio torna ad accogliere lettori e appassionati grazie all’affidamento della gestione alla cooperativa sociale Frequenze, impegnata nella valorizzazione territoriale e culturale. All’incontro inaugurale parteciperanno il sindaco Luigi Piacquadio e il presidente della cooperativa Gianluca Scaringi, per celebrare un momento di rinascita collettiva per la comunità. La biblioteca riapre non solo come spazio fisico, ma come punto di aggregazione e stimolo alla lettura, con l’obiettivo di tornare a essere un luogo vivo, aperto e partecipato.

Biblioteca dei Monti Dauni: nuovi orari, attività e un presidio per la comunità

La Biblioteca sarà inizialmente aperta due giorni a settimana:

Martedì dalle ore 10:00 alle 12:00.

Giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Durante questi orari sarà possibile consultare libri, accedere alle attrezzature informatiche, iscriversi alle attività culturali in programma e partecipare agli eventi che verranno organizzati periodicamente, in sinergia con il Comune e le realtà associative locali. Un esempio virtuoso di questa collaborazione è rappresentato dalla Casa per la Vita Brecciolosa, struttura socio-sanitaria gestita da Sicura srl, i cui ospiti torneranno a frequentare la biblioteca per il laboratorio di lettura condivisa, un’attività che promuove inclusione e scambio emotivo attraverso i libri.

Un progetto di rete per far crescere cultura e comunità

Grazie all’accordo tra il Comune, la cooperativa Frequenze e la rete “Oltre la rete”, la Biblioteca diventa uno spazio dinamico, pronto a ospitare iniziative culturali, laboratori, eventi pubblici e occasioni di confronto. Il rilancio punta a coinvolgere cittadini di tutte le età, rafforzando il legame tra cultura e territorio nei Monti Dauni, dove ogni presidio culturale rappresenta un tassello fondamentale per la crescita della comunità. Per aggiornamenti e informazioni sulle attività in programma, sarà possibile rivolgersi direttamente alla Biblioteca o seguire i canali ufficiali del Comune di San Marco la Catola.

