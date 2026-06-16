Dal 28 al 30 giugno 2026, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria a New York per presentare la prestigiosa DOP a buyer e importatori di tutto il mondo al Summer Fancy Food Show. La manifestazione, alla sua 70ª edizione e considerata una delle vetrine agroalimentari più autorevoli, importanti e frequentate del mondo, si terrà all’interno del futuristico Jacob K. Javits Convention Center. Per tre giorni, il centro nevralgico della Grande Mela diventerà il punto di ritrovo esclusivo per migliaia di buyer, importatori, distributori, giornalisti specializzati e stelle dell’universo Horeca provenienti da ogni angolo del globo.

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L’eccellenza vinicola pugliese nel cuore di Manhattan

Il Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria a New York presidierà l’evento con una propria isola istituzionale (Level 3 – Booth 2512), pensata per essere una vera e propria ambasciata della cultura salentina. Attraverso un ricco programma di incontri B2B, degustazioni guidate e focus tecnici, l’obiettivo sarà quello di narrare l’identità profonda della denominazione:

il lavoro instancabile e la passione di viticoltori e produttori locali;

l’unicità paesaggistica dei vigneti coltivati con il tradizionale sistema ad alberello;

il legame indissolubile tra il vino e il patrimonio storico della Puglia.

Che l’interesse per questo nettare sia ormai globale lo dimostra anche una recente indagine di Everyeye Lifestyle, che ha inserito il Primitivo di Manduria tra le etichette iconiche del vino italiano più richieste e presenti nelle carte dei ristoranti di capitali mondiali come New York e Tokyo.

Primitivo di Manduria a New York: una scelta strategica per il Made in Italy

Gli Stati Uniti rappresentano da sempre un mercato cruciale e ad altissimo valore per l’enologia italiana e il Primitivo di Manduria a New York ha tutte le carte in regola per diventarne un punto di riferimento assoluto. “La partecipazione al Summer Fancy Food Show rappresenta una scelta precisa e strategica: portare il Primitivo di Manduria in un contesto internazionale dedicato al cibo significa inserirlo in un dialogo naturale con l’agroalimentare di qualità e le nuove tendenze del gusto”, ha spiegato con determinazione Novella Pastorelli, presidente del Consorzio di Tutela.

“La cucina italiana, riconosciuta dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, è il canale più efficace per raccontare il vino. Dopo il percorso avviato sui mercati asiatici, guardiamo agli Stati Uniti con attenzione: essere a New York significa raccontare non solo un vino, ma un patrimonio fatto di paesaggio, storia e cultura mediterranea. Il Primitivo di Manduria è l’interprete perfetto della Puglia nel mondo”.