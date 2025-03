RAVONEIDE: Bari celebra Alessandro Ravoni con un evento da record

Ieri, domenica 23 marzo, Bari ha ospitato un evento unico nel suo genere: RAVONEIDE, una straordinaria celebrazione in memoria di Alessandro Ravoni, figura centrale e amatissima nel panorama ludico cittadino e regionale. A pochi mesi dalla sua prematura scomparsa, più di 150 persone si sono riunite nel cuore della città per rendergli omaggio nel modo che lui avrebbe amato di più: giocando insieme. L’iniziativa, ospitata negli spazi di Terra di Mezzo, in via Giovanni Amendola, ha visto la partecipazione di amici, compagni di tavolo, associazioni e nuove leve del mondo del gioco di ruolo a Bari. A rendere speciale la giornata è stata la scelta di far coincidere l’evento con il giorno del compleanno di Alessandro, che ieri avrebbe compiuto 52 anni.

Un’eredità che continua a unire

Alessandro Ravoni non è stato solo un appassionato, ma un vero costruttore di comunità. La sua carriera nel mondo associativo ha preso il via negli anni ’90 con l’Associazione GULP!, per poi proseguire con realtà come ALC Avatar, l’Associazione del Gioco Barese, ALA – Associazione Ludica Apulia (di cui è stato anche presidente), e i gruppi di rievocazione Stratos e Guerre del Caos. Con la sua energia e la sua visione, Ravoni ha promosso il gioco non solo come passatempo, ma come veicolo di inclusione, creatività e narrazione collettiva. Il suo impegno ha contribuito a far nascere un vero e proprio tessuto culturale intorno al gioco di ruolo a Bari, che oggi conta centinaia di appassionati.

Un’avventura lunga una giornata

Durante RAVONEIDE, circa 30 tavoli hanno ospitato sessioni di gioco simultanee, animate da un’avventura scritta appositamente per l’occasione. Il racconto, intriso di riferimenti e citazioni legate alla figura di Alessandro Ravoni, ha permesso a tutti di sentirlo presente, ancora una volta al fianco dei suoi amici. Il momento centrale della giornata è stato dedicato al raccoglimento e alla condivisione di ricordi, un’occasione sentita e partecipata per onorare un uomo che ha dato tanto alla sua comunità.

Un evento collettivo, un legame indissolubile

RAVONEIDE è stato realizzato grazie al contributo di The Magic Spot, Terra di Mezzo, numerose associazioni ludiche e un ampio gruppo di amici e volontari. Insieme, hanno trasformato un ricordo doloroso in un inno corale alla passione e alla partecipazione.