TROIA – Cicloturismo, natura e resistenza: la Rando Gravel Puglia riparte da Troia. Torna domenica 1 giugno 2025 la Rando Gravel Puglia, una delle randonnée cicloturistiche più affascinanti del Sud Italia. Organizzata dall’A.S.D. MTB Puglia, la manifestazione non competitiva accompagnerà i partecipanti lungo un percorso di 120 chilometri immerso nella bellezza autentica dei Monti Dauni. Partenza e arrivo sono previsti a Troia, uno dei borghi simbolo del Subappennino dauno, celebre per la sua Cattedrale con il rosone unico al mondo.

Rando Gravel Puglia 2025: un percorso tra borghi, archeologia e natura incontaminata

La randonnée, detta anche “gravellata no stress”, non prevede una classifica finale ma solo l’omologazione del Brevetto Randonnée Master Audax Gravel, assegnato a chi completa il tracciato entro 11 ore. Il percorso tocca luoghi di rara bellezza come Bovino, con la sua Basilica Cattedrale e il Castello Ducale, e Deliceto, con il Castello Normanno-Svevo-Angioino. Da lì, i cicloturisti si immergeranno nel Tavoliere per poi risalire ad Ascoli Satriano, passando accanto ai Grifoni e al sito archeologico di Faragola. Il tracciato prosegue verso Ordona, tra gli scavi di Herdonia, la “Pompei di Puglia”, per poi raggiungere il Bosco dell’Incoronata, uno dei parchi naturali regionali più estesi d’Europa.

Rando Gravel Puglia 2025: pedalare per scoprire, non per gareggiare

Al termine del giro, la traccia GPX guiderà i randonneurs nuovamente a Troia, attraversando Masseria Giardino, Borgo Segezia e Contrada Pozzo Orsogno. La Rando Gravel Puglia, patrocinata dalla Provincia di Foggia e dai Comuni coinvolti, si propone come un’occasione di riscoperta lenta e sostenibile del territorio, promuovendo un turismo esperienziale e rispettoso dell’ambiente.

Un progetto che valorizza i Monti Dauni e il cicloturismo in Puglia

“Si riparte in sella per un’esperienza senza stress, tra i tesori dei Monti Dauni”, afferma Francesco Velluto, presidente dell’A.S.D. MTB Puglia e guida cicloturistica riconosciuta dalla FCI. Dopo il successo della Coppa Italia Giovanile XCO 2025 ad Accadia, il team conferma ancora una volta il suo impegno nella valorizzazione del territorio attraverso eventi sportivi di alto profilo.

Scarica qui la locandina del Rando Gravel Puglia 2025.