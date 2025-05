Primavera Mediterranea 2025: a Bari la X edizione “Oltre il Giardino”

BARI – Bari si risveglia nel verde: torna Primavera Mediterranea con l’edizione “Oltre il Giardino”. Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 11:00 in Piazza del Ferrarese, prende il via la decima edizione di Primavera Mediterranea, la manifestazione che porta nel cuore di Bari un festival dedicato al paesaggio, alla cultura del verde, alla creatività e alla sostenibilità urbana. Con il titolo evocativo “Oltre il Giardino”, l’edizione 2025 si propone di ripensare lo spazio pubblico come luogo condiviso, dove natura, arte e sostenibilità si intrecciano in modo innovativo.

Primavera Mediterranea 2025: installazioni verdi, design e cultura del paesaggio

Promossa con il patrocinio della Città di Bari e prodotta da Cube, la rassegna è diventata nel tempo un punto di riferimento nazionale per professionisti, cittadini, appassionati e famiglie. L’obiettivo è trasformare il centro urbano in un laboratorio a cielo aperto, dove vivere esperienze condivise a contatto con il verde. La piazza si animerà con installazioni floreali, scenografie vegetali e allestimenti paesaggistici firmati da vivaisti e artisti locali, creando uno spazio vibrante che invita alla riflessione sul rapporto tra città e natura. Durante la cerimonia inaugurale sarà svelato anche il programma completo, che comprende attività gratuite tra laboratori, talk, passeggiate, performance e incontri formativi per ogni fascia d’età.

Le istituzioni al fianco della cultura del verde

All’inaugurazione di Primavera Mediterranea 2025 interverranno:

Vito Leccese, Sindaco di Bari;

Elda Perlino, Assessore all’Ambiente;

Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Locale e Blue Economy;

Filomena Rossiello, Direttrice artistica dell’evento.

Un’occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadinanza sul valore della rigenerazione urbana sostenibile.

Un progetto condiviso e partecipato

L’iniziativa si realizza grazie al sostegno degli sponsor Bari Containers, Amgas e Luce, Termocasa Garden, e alla collaborazione di realtà territoriali come Lavermicocca Gardening & Design e Azienda Agricola Vivaistica Pichichero. Un grande lavoro corale per promuovere una visione più verde e inclusiva della città. Un evento che, ogni anno, accende Bari di colore, idee e futuro.

Scarica qui la locandina di Primavera Mediterranea 2025.