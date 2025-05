Premio Giustina Rocca 2025: parità di genere nelle professioni legali

TRANI – Lo scorso weekend Trani ha premiato sei giuriste europee alla seconda edizione del Premio Giustina Rocca, un riconoscimento unico dedicato alla prima avvocata della storia, figura simbolo di emancipazione e giustizia. A 525 anni esatti dal lodo arbitrale che la rese pioniera del diritto al femminile, il premio ha messo al centro il ruolo delle donne e la parità di genere nelle professioni legali. Organizzato dal Centro Studi Giustina Rocca, con il patrocinio di istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, il Premio ha visto la partecipazione di 30 finaliste provenienti da tutta Europa, selezionate per i loro elaborati sul tema “La dimensione europea della donna nelle professioni legali”.

Le vincitrici del Premio Giustina Rocca: eccellenza, talento e impegno

Sul gradino più alto del podio è salita Margherita Capriulo, giovane avvocata tarantina in ascesa tra Puglia e Bruxelles, che si è distinta per il suo impegno nel campo del diritto e dell’intelligenza artificiale. A premiarla, con una borsa da 2.000 euro, l’assessora alla Cultura di Trani Lucia De Mari, in vece del sindaco Amedeo Bottaro. A completare il podio Nunzia Parra (Foro di Perugia), seconda classificata, e Alessandra Castellino (Foro di Palermo), terza classificata. Premiate anche: Giorgia Vallati (Ascoli Piceno), Marilena Lepore e Luana Tritto (entrambe del Foro di Bari).

Un premio che celebra l’impegno e la memoria

Il Premio “La Toga di Giustina”, consegnato fuori concorso, è andato all’avv. Valentina Di Maria (Foro di Napoli), per la sua instancabile opera di divulgazione sui temi dell’equità di genere. A consegnarlo, l’avv. Francesca Molinari (Skémata Toghe d’Autore) e l’avv. Costanza Manzi, premiata nell’edizione 2024. A tutte le finaliste sono stati donati:

la pubblicazione “Il nuovo processo in materia di persone, minorenni e famiglie” (ed. Duepuntozero);

l’accesso a una banca dati IA (Giurispedia);

una pochette firmata La Fille des Fleurs;

le iconiche calzature Nolita, con possibilità di diventare ambassador del brand.

Premio Giustina Rocca: trani tra memoria, cultura e festa

La cerimonia di premiazione, svoltasi nella Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”, è stata condotta da Tiziana Barrella (presidente OGI) e aperta dal video saluto dell’Europarlamentare Chiara Gemma. Presenti anche le assessore regionali Viviana Matrangola e Debora Ciliento, insieme a numerose figure del mondo accademico e giuridico. A chiusura della giornata, via Mario Pagano è stata trasformata in un salotto a cielo aperto: aperitivo tipico con musica dal vivo, omaggi firmati Lodi Gioielli, visita ai luoghi simbolo della vita di Giustina Rocca e un percorso culturale guidato dalla storica Stefania De Toma, culminato con un brindisi di “Arrivederci a Trani”.

Un premio che guarda al futuro

Il Premio Giustina Rocca non è solo una celebrazione del passato, ma uno strumento di dialogo e cambiamento sociale. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale ridisegna le regole delle professioni, la valorizzazione della componente umana, del diritto accessibile e dell’uguaglianza diventa sempre più centrale. Il Comitato organizzatore, composto da Elio Loiodice, Margherita Farnelli, Domenico Lamantea, Alessandro Moscatelli, Francesca Molinari e Antonio Apruzzese, ringrazia tutti i partner e i sostenitori che hanno reso possibile questa edizione.