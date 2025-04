Paolo Ponzio lancia la campagna di ascolto per l’Università di Bari

BARI – Dal 3 aprile 2025, l’Università di Bari si è aperta al confronto con la campagna “Un’idea per UniBa”, lanciata dal professor Paolo Ponzio, direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica e candidato rettore per il prossimo sessennio. La proposta invita tutta la comunità accademica a partecipare con idee e suggerimenti per costruire insieme il futuro dell’Ateneo barese.

La campagna di ascolto UniBa, che rimarrà attiva fino a sabato 12 aprile, punta a raccogliere spunti concreti e visioni innovative per un’Università più vicina alle esigenze di studenti, docenti e personale amministrativo.

La voce della comunità accademica al centro

Al cuore di “Un’idea per UniBa” c’è il desiderio di mettere al centro la comunità universitaria, rendendo ogni suo componente protagonista di un progetto condiviso. Attraverso il form, disponibile sul sito ufficiale di Paolo Ponzio, è possibile inviare suggerimenti in totale libertà, senza obbligo di fornire dati sensibili. «Questa campagna di ascolto non si fermerà con le elezioni – spiega Ponzio – ma proseguirà con tavoli di confronto permanenti. Ogni proposta diventerà parte integrante del nuovo orizzonte di UniBa, per rendere il nostro ateneo ancora più inclusivo e innovativo», dichiara il professore.

Assemblea pubblica il 16 aprile: le idee in campo

Le idee raccolte saranno inserite nelle linee programmatiche ufficiali del candidato rettore e verranno presentate pubblicamente mercoledì 16 aprile 2025. L’appuntamento è fissato alle ore 13:00 nell’Aula B “Ada Lamacchia” al secondo piano del Palazzo Ateneo dell’università di Bari. Durante l’assemblea, Paolo Ponzio illustrerà i risultati della campagna di ascolto UniBa e formalizzerà la sua candidatura a rettore, dando voce concreta alle proposte raccolte.

UniBa guarda al futuro con partecipazione e condivisione

“Un’idea per UniBa” si conferma un’importante occasione di ascolto e partecipazione, rafforzando l’impegno verso un’università più inclusiva e capace di rispondere alle sfide contemporanee. Confronto, dialogo e condivisione sono le basi per un Ateneo che vuole crescere con e per la sua comunità.