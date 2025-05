Music For Life: questo sabato al Parco Gondar per la raccolta fondi ADMO

GALLIPOLI – Sabato 24 maggio 2025, il Raffo Parco Gondar di Gallipoli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per “Music For Life”, un grande evento gratuito all’insegna della musica e della solidarietà, organizzato in collaborazione con ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo. L’obiettivo? Raccogliere fondi per l’acquisto di un casco refrigerante, utile a contrastare la caduta dei capelli nei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

Music for Life: un palco ricco di stelle

A partire dalle 21:00, l’energia di Io Te e Puccia Orkestra accenderà Music for Life con un concerto che vedrà la partecipazione di grandi nomi della scena musicale pugliese e nazionale: Sud Sound System, Antonio Castrignanò, Cesko, Cesare Dell’Anna, Enzo Petrachi, Crifiu, Giancarlo Paglialunga, Alla Bua. Il warm-up e l’aftershow saranno a cura di Lu Puccione, Tetrixx, Alex De Salve e Riccardo Strafella.

La Città del Disco e la magia del vintage

Oltre alla musica, il pubblico potrà immergersi nell’universo della musica d’autore grazie a “La Città del Disco”, un’esposizione-mercato che sabato 24 e domenica 25 maggio porterà a Gallipoli rarità discografiche, vinili introvabili e memorabilia musicali per collezionisti e curiosi.

Music for Life: ingresso libero e donazione volontaria

L’ingresso è gratuito con donazione volontaria: tutti i partecipanti potranno contribuire alla causa, trasformando il divertimento in un gesto di solidarietà concreta. Music for Life è sostenuto da Regione Puglia, Raffo, Jägermeister, Jose Cuervo, Vivaticket, Piadina Loriana e altri brand, con il supporto logistico di BusForFun.

Parco Gondar: natura, arte e musica in riva al mare

Situato tra il mare cristallino di Gallipoli e la natura incontaminata del Salento, il Parco Gondar è una delle location più iconiche del Sud Italia. Oltre ai concerti, offre esperienze legate a sport, arte, cultura e teatro. Un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento all’aria aperta, ideale per chi cerca musica, emozione e relax.

Scarica qui la locandina dell’evento.