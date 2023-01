Monte Sant’Angelo è tra le finaliste candidate a Capitale Italiana della Cultura 2025

Monte Sant’Angelo è tra le 10 finaliste candidate a Capitale Italiana della Cultura 2025. Ad annunciarlo è il sindaco, Pierpaolo d’Arienzo: “Sono molto felice e orgoglioso di annunciarvi che Monte Sant’Angelo, già città di due siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco, è tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Il 20 marzo saremo in audizione al Ministero della Cultura per presentare il dossier definitivo”.

Il sindaco continua: “Non è un traguardo: è un trampolino per una meravigliosa città che ha dimostrato che insieme, come comunità e come territorio, si possono raggiungere grandi e importanti risultati“.

Monte Sant’Angelo: la città pugliese con due siti Patrimonio Mondiale dell’Unesco

Monte Sant’Angelo è tra le finaliste candidate a Capitale Italiana della Cultura, ma è già sede di ben due siti riconosciuti Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelato dall’UNESCO.

Una è costituita dalle tracce longobarde nel Santuario di San Michele Arcangelo (2011, nell’ambito del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d. C.)”).

L’altro sito UNESCO sono le faggete vetuste della Foresta Umbra (2017, nell’ambito del bene transnazionale “Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa”) nel Parco Nazionale del Gargano.

Santuario di San Michele Arcangelo

Altri importanti riconoscimenti conferiti alla città di Monte Sant’Angelo

Nel 2014, il National Geographic inserisce la Sacra Grotta dell’Arcangelo Michele tra le 10 Grotte Sacre più belle al mondo: la Grotta di Monte Sant’Angelo è l’unica italiana presente nella classifica dell’autorevole rivista americana.

Nel 2017 Skyscanner (tra i maggiori motori di ricerca relativi ai viaggi) inserisce Monte Sant’Angelo tra le venti città più belle d’Italia.

Sempre nel 2017, la Regione Puglia inserisce il Comune nell’elenco regionale dei “Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte”.

Mentre nel febbraio 2018 la guida verde della Michelin assegna le tre stelle al centro storico, il massimo riconoscimento.

Continua a leggere i nostri articoli per rimanere aggiornato sulla candidatura di Monte Sant’Angelo a Capitale Italiana della Cultura del 2025!