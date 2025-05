Maggio dei Libri 2025 a Barletta: eventi, autori e laboratori per ogni età

BARLETTA – A partire da domani, sabato 3 maggio, anche quest’anno torna il Maggio dei Libri 2025 a Barletta, la campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura. Con il tema scelto per questa quindicesima edizione, Intelleg(g)o, la città celebra la lettura come strumento per modellare il pensiero, ispirare ideali e coltivare una cittadinanza consapevole. L’Amministrazione comunale, attraverso l’impegno dell’assessorato alla Cultura e della biblioteca comunale Barletta, ha preparato un cartellone ricco di eventi che spaziano da incontri con autori a laboratori per bambini, da presentazioni editoriali a momenti musicali. Il tutto in diverse sedi cittadine, a partire da Palazzo San Domenico, passando per la Biblioteca “Sabino Loffredo”, il Castello, il Parco dell’Umanità e il Fortino Sant’Antonio.

Maggio dei Libri 2025 a Barletta: un programma culturale ricco e coinvolgente

Domani, sabato 3 maggio, si parte dalla ex Cantina Sperimentale con un laboratorio esperienziale sul comfort food, mentre il 7 maggio Niccolò Agliardi presenta “Prima di essere principi”. A seguire, il 12 maggio, Luca Volpe propone una guida ai rischi del web, e il 14 maggio Francesco Lotoro parlerà di musica e memoria con il suo “Manifesto per un umanesimo musicale”. Non mancano le attività per i più piccoli, come le letture animate e i laboratori al Parco dell’Umanità, alla sezione ragazzi “Aylan Kurdi”, con spettacoli di Kamishibai e letture dedicate alla figura materna. Il 24 e 25 maggio sarà la volta della Notte in biblioteca, un evento atteso dai giovani, con attività didattiche, performance e laboratori notturni.

Una città che legge e coinvolge

Come sottolineato dal sindaco Cosimo Cannito e dall’assessore Oronzo Cilli, il Maggio dei Libri 2025 a Barletta è un progetto inclusivo, intergenerazionale e culturale, che rafforza il riconoscimento della città come “Città che legge”. La biblioteca comunale di Barletta si conferma centro vivo di promozione culturale, capace di offrire occasioni di confronto, crescita e partecipazione.

Scarica il programma completo del Maggio dei Libri 2025 a Barletta.