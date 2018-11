Luigi Samele, l’atleta foggiano conquista l’argento al mondiale di Sciabola

Il foggiano Luigi Samele dà il via alla sua prima tappa di Coppa del Mondo di Sciabola portando a casa una medaglia d’argento prestigiosa e che vale un secondo posto più che meritato. Sulle scene di Algeri l’atleta della città di Foggia è stato superato solo nello scontro diretto della finale contro il contendente sudcoreano Ha Hansol, superando nel percorso per l’ultimo match proprio i suoi compagni di squadra italiani.

Il percorso degli Azzurri

È solo la prima prova per la nazionale azzurra, penalizzata dalla serie di derby che hanno caratterizzato il percorso dei suoi sciabolatori, ma riuscire a portare a casa sin da subito due medaglie è già un grande risultato. Oltre al foggiano Luigi Samele, a salire sul podio è stato l’azzurro Enrico Barrè, che ha concluso il percorso al terzo posto, sconfitto in semifinale proprio dal compagno pugliese che si è imposto per 15-13, un derby casalingo che ha penalizzato il medagliere azzurro. Incontri tra membri degli stessi colori che hanno caratterizzato anche gli ottavi, durante i quali lo sciabolatore Luigi Samele ha dovuto superare il suo compagno di squadra Aldo Montano, superato 15-10.

La strada di Luigi Samele

Il percorso di Luigi Samele è stato formato da una serie di successi consecutivi sin dalla più complessa fase a gironi, durante la quale i suoi tifosi lo hanno visto imporsi inizialmente per 15-4 nel corso del match d’esordio contro il sudcoreano Kim Kyehwan, superando poi con un punteggio di 15-2 le difese dell’argentino Stefano Lucchetti. Giunto agli ottavi ha incontrato l’azzurro Aldo Montano, raggiungendo così ai quarti contro il russo Konstantin Lokhanov, sconfitto con un punteggio di 15-11. Solo il risultato della finale è stato sfavorevole all’atleta di Foggia, dove l’atleta sudcoreano Ha Hansol ha affermato la sua vittoria con un punteggio di 15-13. È tuttavia opportuno ricordare che quello di Algeri era solo il primo appuntamento di una Coppa del Mondo di Sciabola che può ancora regalare agli atleti azzurri e pugliesi un gran numero di soddisfazioni.