Giulio Turcato a Foggia tra le imperdibili di gennaio per ELLEDECOR

FOGGIA – C’è un motivo d’orgoglio in più per la nostra terra in questo inizio di 2026. La celebre rivista ELLEDECOR, punto di riferimento mondiale per il design, l’architettura e la cultura, ha selezionato la mostra dedicata a Giulio Turcato a Foggia come una delle tappe obbligatorie per gli amanti del bello. Vedere il nome di Foggia accostato a quello di metropoli come Milano o Verona non è un caso, ma il frutto di una scommessa vinta: quella di portare i “giganti” della storia dell’arte fuori dai soliti circuiti, rendendo la grande cultura accessibile a tutti i cittadini pugliesi.

Un ponte tra Roma e Foggia: perché Turcato in Capitanata?

Molti si chiederanno che legame ci sia tra un maestro nato a Mantova e diventato celebre a Roma e la città di Foggia. La risposta sta nella visione di Giuseppe Benvenuto e della sua Contemporanea Galleria d’Arte. Sebbene Turcato abbia rivoluzionato l’arte dal suo storico studio di via Margutta a Roma, la sua presenza a Foggia oggi rappresenta un “ponte” culturale. Il legame non è di nascita, ma di prestigio: portare una selezione di venti opere originali (dai primi anni ’50 alle ultime produzioni) in viale Michelangelo significa trasformare Foggia in una capitale dell’arte, capace di attirare l’attenzione della stampa internazionale e dei collezionisti di tutta Italia.

La magia della materia: gommapiuma, sabbia e banconote

Per chi non conoscesse Turcato, i critici lo definiscono un maestro dell’astrattismo. Un artista che non dipingeva case o alberi, ma emozioni e sensazioni usando materiali mai visti prima in un quadro. Ecco cosa rende la mostra di Giulio Turcato a Foggia così speciale:

le Superfici Lunari: Turcato è stato il primo a usare la gommapiuma sulle tele. La incideva e la colorava per farla sembrare il suolo della Luna, creando un effetto 3D che sembra quasi morbido al tatto;

Turcato è stato il primo a usare la gommapiuma sulle tele. La incideva e la colorava per farla sembrare il suolo della Luna, creando un effetto 3D che sembra quasi morbido al tatto; l’arte nel quotidiano: In mostra si può ammirare l’opera “Una lira”, dove l’artista ha incollato vere banconote sulla tela. Era il suo modo per dire che tutto, anche il denaro o la sabbia, può diventare bellezza se guardato con gli occhi di un poeta;

In mostra si può ammirare l’opera “Una lira”, dove l’artista ha incollato vere banconote sulla tela. Era il suo modo per dire che tutto, anche il denaro o la sabbia, può diventare bellezza se guardato con gli occhi di un poeta; colori che vibrano: Turcato usava colori accesi che sembrano quasi muoversi sulla tela, invitando chi guarda a “entrare” nel quadro e lasciarsi trasportare dalla fantasia.

Giulio Turcato a Foggia: informazioni per la visita

Se desiderate immergervi di persona nell’universo creativo di Giulio Turcato, potete visitare l’esposizione presso la Contemporanea Galleria d’Arte di Giuseppe Benvenuto, situata a Foggia in viale Michelangelo 65. La mostra, inaugurata lo scorso 10 gennaio, resterà aperta al pubblico fino al 22 febbraio 2026 accogliendo i visitatori tutti i giorni (ad eccezione dei festivi) dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00. Per informazioni è possibile contattare il numero 346 7334054 o scrivere a artebenvenuto@gmail.com.

Scarica qui la locandina ufficiale dell’evento.