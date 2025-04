Festival di Pasquetta Gallipoli 2025: ultima chiamata per il Parco Gondar

GALLIPOLI – Ultima occasione per partecipare al Festival di Pasquetta Gallipoli, l’evento che ogni anno apre. Lunedì 21 aprile 2025, il Parco Gondar di Gallipoli si trasforma in un villaggio artistico con oltre 200 artisti, 8 palchi, concerti, dj set, street food, spettacoli per bambini, arte e intrattenimento per tutte le età. Un evento che non è più solo una festa, ma una vera e propria esperienza collettiva.

Festival di Pasquetta Gallipoli: un evento diventato tradizione

Giunto all’undicesima edizione, il Festival di Pasquetta è ormai entrato nella tradizione culturale pugliese. Con oltre 50.000 mq a disposizione, il Parco Gondar offre 15 ore no stop di musica e spettacolo: si parte alle 10 del mattino e si va avanti fino a notte inoltrata.

La line-up è imponente: Après La Classe, Crifiu, Kawabonga, Gianni Sabato, Heavy Hammer, Kalibandulu, Bar Italia, Mundial e tantissimi altri. Otto palchi tematici ospiteranno performance per ogni gusto musicale: dalla techno al reggae, dal pop alla trap, dalla musica italiana all’indie.

Non solo musica: arte, sport, relax e cibo per tutti

Il Festival di Pasquetta Gallipoli è pensato per tutte le generazioni. In programma anche:

laboratori per bambini, spettacoli circensi e artisti di strada;

area relax con yoga, massaggi e percorsi sensoriali;

street food d’autore, tra food truck locali e cucine etniche;

zone picnic per chi preferisce il pranzo al sacco;

attività sportive con beach volley, calcetto e tennis da tavolo.

Il Luna Park è ancora più grande, e tra le novità anche la media partnership con Radio Norba, che trasmetterà in diretta con interviste, musica e sorprese per il pubblico.

Festival di Pasquetta Gallipoli al Parco Gondar | Informazioni utili

📍 Raffo Parco Gondar, Lungomare Galileo Galilei, Gallipoli (LE).

📅 Lunedì 21 aprile 2025 – dalle 10:00 alle 01:00.

Ultimi biglietti disponibili per un evento unico nel suo genere: il Festival Pasquetta Gallipoli non è solo musica, è una celebrazione collettiva della creatività, della libertà e dello spirito salentino.