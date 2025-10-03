Domani arriva la Festa del Tartufo Nero a Roseto Valfortore

ROSETO VALFORTORE – Se l’autunno ha un profumo, a Roseto Valfortore ha quello inebriante del Tartufo Nero Uncinato. Nel cuore dei Monti Dauni, in Puglia, il borgo ospita il 4 e 5 ottobre 2025 la rassegna “Sapori d’Autunno – Festa del Tartufo Nero Uncinato”, due giorni dedicati all’eccellenza gastronomica della terra pugliese. L’invito più autentico a esplorare l’entroterra: preparatevi a vivere un’esperienza sensoriale completa, dalla scoperta dei segreti del bosco all’alta cucina.

Domani è la notte del Notte del Tartufo

La giornata di sabato della Festa del Tartufo Nero è dedicata alla cultura, all’approfondimento e alle esperienze premium. Alle 17:30 c’è l’inaugurazione della Mostra Fotografica che racconta i boschi di Roseto Valfortore e l’antico rito della raccolta. Alle 18:00, alla Chiesa di San Rocco, si tengono invece i Dialoghi sul Tartufo con esperti e autorità. Un momento per capire come si tutela e si valorizza questa preziosa risorsa. Culmine della prima giornata di festa è, alle 20:30, con la Cena Narrante “Profumo di Bosco”. Presso la Locanda di Tulljèe e Mmallejè ti aspetta un menù esclusivo a base di tartufo accompagnato da racconti e tradizioni. Esperienza su prenotazione: 35€ a persona (333 8521378).

Festa del Tartufo Nero: domenica 5 tra natura, musica e gusto contadino

La domenica della Festa del Tartufo Nero è l’appuntamento ideale per gli amanti dell’aria aperta e della convivialità. Si inizia alle 10:00 con l’Escursione Micologica nella Tartufaia di Roseto sul Monte Stillo. Una passeggiata per assistere da vicino alla magia della ricerca del tartufo, l’attività più suggestiva dell’evento. A mezzogiorno, il Villaggio Primavera si anima con il Concerto di Luigi Mitola – One Man Band. Alle 13:00, infine, gran finale con la Degustazione Contadina al Tartufo: un assaggio autentico con il re del bosco protagonista e un calice di vino locale. Un modo perfetto per celebrare la Puglia a tavola (costo 15€ a persona, solo su prenotazione). Durante i due giorni, approfittate anche delle visite guidate per esplorare le bellezze storiche di Roseto Valfortore.