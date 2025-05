Cortili Aperti 2025: oltre 30 dimore storiche a Lecce visitabili gratis

LECCE – Questa domenica Lecce accoglie la XXX edizione di Cortili Aperti, manifestazione organizzata da A.D.S.I. Puglia con il sostegno del Comune, nell’ambito della Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Un evento che svela al pubblico oltre 30 dimore storiche a Lecce: cortili, giardini, palazzi e chiostri del centro storico, solitamente inaccessibili, con un programma ricchissimo di musica, mostre, danza, laboratori artigianali e visite guidate anche in inglese, accompagnate dagli studenti delle scuole leccesi. Il percorso partirà dall’Istituto Marcelline fino al Liceo Artistico Ciardo-Pellegrino, con concerti, incontri, performance e mostre in ogni dimora aperta.

Cortili Aperti 2025: un museo diffuso nel cuore del Salento

Dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:30, i visitatori potranno scoprire dimore private solitamente chiuse al pubblico. Tra queste: Palazzo Bernardini, Palazzo Maremonte, Palazzo Guido, Palazzo Protonobilissimo, Accademia di Belle Arti e molti altri. La manifestazione coinvolge anche scuole, conservatori, cori polifonici, artisti e artigiani locali, in un’esperienza collettiva che racconta Lecce attraverso i suoi spazi più intimi e preziosi.

Cortili Aperti 2025: tra gli appuntamenti da non perdere

All’Istituto Marcelline, dalle 9.30 alle 19.30, si alterneranno cori scolastici, performance musicali, presentazioni di libri e laboratori sugli antichi mestieri, con madrina d’eccezione Catena Fiorello. A Palazzo Bernardini, alle 16.30 il concerto “Pazza per amor mio” con strumenti rinascimentali, e alle 18.30 lo show “Anni ‘60, ’70, ’80”. A Palazzo Grassi, nella mattina, coreografie contemporanee curate dal Liceo Coreutico. A Palazzo Maremonte, alle 11.00 le canzoni di Mina in chiave jazz, e nel pomeriggio danze ottocentesche. A Palazzo Protonobilissimo, alle 18.30 una conversazione speciale sui “Giardini di Lecce dentro le mura”. Nel II Circolo Didattico De Amicis, musica, teatro e mostre realizzate dagli alunni con visite al giardino e al patrimonio scolastico.

Eventi speciali e aperture inedite

Il concerto al Teatro Apollo con il Conservatorio Tito Schipa (ore 21), la mostra “Un anno di noi” nella chiesa de “La Nova” e la novità dell’apertura di Palazzo Pio e Palazzetto Bensanti. Nel fine settimana sarà attiva anche la mostra mercato Artigianato d’Eccellenza 2025 presso l’Ex Convento dei Teatini e saranno previste aperture straordinarie di palazzi e castelli nelle province di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce. In provincia, tra gli highlight: a Cavallino il Palazzo Ducale dei Castromediano, a Depressa la cantina ottocentesca Castel di Salve, a Francavilla Fontana diversi palazzi storici. A Mesagne si apre il centro storico con cortili e giardini nascosti, a Bitonto l’XI edizione locale della rassegna. Un’esperienza da non perdere per immergersi nella storia viva delle dimore pugliesi, tra cultura, arte e bellezza senza tempo.

Cortili Aperti 2025: dimore storiche aperte in tutta la Puglia

Anche le province di Bari, Brindisi, Taranto e BAT partecipano a Cortili Aperti 2025 con aperture straordinarie in palazzi, ville e castelli. Tra questi, il Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni, Villa Pantaleo a Taranto, Palazzo Rossi a Canosa e molte altre realtà culturali. Tutte le info, gli orari e la mappa interattiva dei luoghi aperti sono disponibili tramite QR code sul materiale informativo. Info point in piazza Sant’Oronzo e presso Palazzo Scarciglia (via Libertini 28).

