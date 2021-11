5 motivi per trascorrere il Natale in Puglia

Sappiamo bene che non è mai troppo presto per iniziare a organizzare qualcosa, soprattutto se si tratta delle festività. E cosa fare se non trascorrere il Natale in Puglia? Immaginate di passeggiare tra i vicoli bianchi caratteristici dei centri storici, come nel barocco di Lecce, adornati da luminarie e decori natalizi come a Polignano a Mare, respirare nell’aria il profumo dei dolci appena sfornati per poi essere rapiti dai banchetti e dai mercatini natalizi allestiti nelle piazze come ad Alberobello.

I motivi per cui visitare la Puglia a Natale, scegliendola come meta ideale per i giorni di festa, sono numerosi, ma ne abbiamo selezionati alcuni che vi toglieranno ogni dubbio.

Mercatini di Natale in Puglia e tradizioni natalizie

In Puglia sarete travolti dalle tradizioni tramandate di generazione in generazione, dalla preparazione dei piatti tipici esaltati dai prodotti locali a feste ed eventi organizzati nei vari comuni per riempire di meraviglia gli occhi di adulti e piccini. Caratteristici i Presepi viventi e i mercatini di Natale con chioschi in legno, dove poter acquistare prelibatezze culinarie e manufatti artigianali come souvenir da regalare o portare a casa con sé.

Che Natale sarebbe, poi, senza i vari villaggi di Babbo Natale allestiti in città per esaudire i sogni dei bambini? La Puglia sa soddisfare i gusti di ogni fascia di età e in ogni stagione dell’anno, rivelandosi perfetta sia per le famiglie che per i giovani, entrambi desiderosi di vivere giornate spensierate immersi nella magica atmosfera che il mese di dicembre sa regalare. Il numero di tradizioni natalizie pugliesi presenti in un territorio così vasto è incredibilmente ampio, c’è da restarne innamorati.

La sensazione di essere a casa

In Puglia il calore e l’ospitalità delle persone riesce a rendere sopportabile anche il freddo più pungente. Lo spirito di condivisione che anima gli abitanti di questa terra unica renderà la vostra esperienza indimenticabile. Qualunque sia la struttura ricettiva in cui alloggerete, dagli hotel ai B&B situati nel cuore dei paesini più caratteristici della regione, sarete accolti a braccia aperte, con sorrisi e cordialità. Vi sembrerà di essere a casa, ma immersi in un universo del tutto nuovo. Per di più illuminato dai colori intensi del Natale.

Cucina pugliese, che bontà (anche a Natale)

Cosa si mangia a Natale in Puglia? Una domanda alla quale risponderete col sorriso stampato sul volto al ricordo dei vostri stomaci felici. Quale miglior occasione se non le festività natalizie per gustare le ricette pugliesi di questa terra così generosa e invitante?

Dimenticate la dieta e tutti gli sforzi fatti per raggiungere il peso forma, perché sarà impossibile tirarsi indietro di fronte a un piatto di orecchiette con le cime di rapa, agli involtini o braciole al sugo, ai panzerotti dal ripieno ustionante e dal gusto unico. Preparate i vostri palati a questo e tanto altro, dalle tipiche pettole fritte servite come antipasto o stuzzichini il giorno della Vigilia (e non solo) ai dolci tradizionali fatti in casa per chiudere in bellezza il pranzo di Natale.

La cucina natalizia pugliese è tripudio di sapori e convivialità, e non ha bisogno di scuse per poter essere assaporata da mattina a sera: dai primi piatti al dessert natalizio a base di cartellate (e molto altro) con cui allietare le serate di dicembre, ogni casa e ristorante pugliese porterà a tavola un menù di Natale con cui rendere indimenticabili tutti i pranzi e le cene dei giorni di festa in Puglia.

La quiete dei mesi invernali

Chi ci è già stato lo sa: il tempo in Puglia scorre lento in tutte le stagioni dell’anno, donando ad ognuno la possibilità di assaporare ogni secondo. Ve ne renderete conto mentre passeggerete, per esempio, tra le luci colorate dei borghi antichi e il fervore delle città alle prese con la gioia tipica del Natale.

Le vacanze in Puglia durante i mesi invernali vi regaleranno il relax tanto desiderato: staccherete la spina e tornerete alla quotidianità finalmente rigenerati. Nonostante la tipica goliardia regionale, nel periodo natalizio si avrà l’impressione di star galleggiando sospesi nel tempo, in una bolla di pace e quiete.

I suggestivi paesaggi del Natale in Puglia

I colori di questa regione d’Italia sono suggestivi in ogni periodo dell’anno, e in inverno non sono da meno: l’azzurro del cielo che si fonde con quello del mare, il verde intenso degli ulivi tra la terra rossa delle campagne, i tramonti caldi che baciano le case bianche dei centri storici, il tutto accompagnato da una magica atmosfera natalizia. Il paesaggio tipicamente pugliese si tinge dei colori del Natale e sono loro ad impreziosire i profili dei paesi e quelli dei volti degli abitanti e dei turisti.

Cosa aspettate? Preparate la valigia e raggiungete la Puglia per lasciarvi stupire dalla sua bellezza anche durante le feste di Natale.

Foto @mirrorvoice (Instagram).