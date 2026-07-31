“Agosto è il mese più freddo dell’anno”. Lo cantano i Perturbazione e sembra un paradosso perfetto per raccontare la Burrata di Andria IGP. Un formaggio che oggi associamo all’estate (pomodoro, pane, olio buono) ma che, nella sua storia più tramandata, nasce da un gelo improvviso. Perché la storia della burrata non parte da un’idea gastronomica, ma da un problema e da una regola antica: il latte non si butta.

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Burrata di Andria: una nevicata e l’idea più semplice del mondo

Le fonti concordano su un punto: l’origine viene attribuita alla tradizione casearia andriese e a Lorenzo Bianchino (talvolta citato insieme al fratello Vincenzo), in un arco di tempo collocato nei primi decenni del Novecento, spesso raccontato come “anni ’30”. La scena è sempre la stessa: una forte nevicata blocca gli spostamenti, il latte non può “scendere” in città e quella panna affiorata che normalmente avrebbe avuto altra destinazione diventa, all’improvviso, la chiave.

Il gesto è più pratico che poetico: sfilacci di pasta filata mescolati alla panna, poi richiusi in una sacca di mozzarella morbida, con quella chiusura apicale che oggi riconosci al volo… ma c’è un legame ancora più antico: la logica della manteca, l’involucro di pasta filata usato per conservare il burro. Qui il “ripieno” cambia, ma il principio resta: proteggere, conservare, non sprecare.

Da gesto di masseria a IGP: quando la Puglia firma un simbolo

Per anni la burrata è rimasta una cosa di territorio, di mani, di mattine presto, poi è arrivata la tutela europea. La denominazione “Burrata di Andria” è stata registrata come IGP con regolamento UE nel 2016 e nel 2017 nasce il Consorzio di tutela. Qui arriva una cosa che molti non si aspettano: il disciplinare indica come area geografica l’intero territorio della Regione Puglia per lavorazione, trasformazione, produzione e confezionamento.

Eppure, anche se la geografia “ufficiale” abbraccia tutta la regione, la burrata conserva un cuore narrativo preciso: Andria e la Murgia, quella linea di masserie, pietra chiara e strade che sanno di latte e di pascoli. È da lì che la storia prende senso.

Dove assaggiarla “più buona” burrata di Andria? Segui la freschezza, non la fama

Dire “la più buona di tutta la Puglia” non è una classifica: è una regola di vita, perché la burrata è un formaggio freschissimo e vive di tempo breve. Il disciplinare richiama la conservazione intorno ai 4 °C ± 2 (con tolleranze logistiche diverse), proprio perché è un prodotto che non ama l’attesa. Quindi il consiglio più pugliese e più onesto è questo: cercala dove la filiera è corta e la rotazione è quotidiana.

Andria è un punto naturale, certo, ma lo è tutta la cintura della BAT e dell’entroterra vicino. Il tipo di luoghi in cui la burrata non è “specialità da occasione”, ma cosa normale e, proprio per questo, arriva più spesso “di giornata”. Infine, guarda la costa: Trani, Bisceglie, Barletta. Qui la burrata diventa immediatamente tavola estiva, senza bisogno di invenzioni.

Se vuoi assaggiarla al suo massimo, non serve inseguire insegne: basta fare la domanda più semplice del mondo, quella che in Puglia non suona mai fuori posto: “È di oggi?”. È lì che la Burrata di Andria IGP torna a essere quello che era all’inizio: una risposta immediata, fresca, concreta.

Burrata di Andria: il lusso che nasce come anti-spreco

La burrata è uno dei prodotti pugliesi che negli anni sono diventati globali, sì. La sua lezione però resta locale: il “lusso” spesso nasce da un’urgenza ordinaria. Una nevicata, una strada bloccata, latte da salvare e una Puglia che, anche quando sembra ferma, trova sempre il modo di trasformare un problema in identità.