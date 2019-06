Un simpatico sondaggio per tutti gli utenti di LADbible sulla propria birra preferita si è subito trasformato in un trionfo per la birra Peroni, che ha conquistato cuori (e palati) dei lettori del seguitissimo sito britannico.

Il redattore Dominic Smithers ha infatti aperto un’indagine che ha visto partecipare milioni di utenti. La richiesta, molto semplice, consisteva nel conoscere le abitudini di coloro i quali il venerdì sera, dopo aver lavorato per tutta la settimana, si rifugiavano in un pub per sorseggiare una fresca e gustosa birra.

La birra italiana è la preferita

Ma qual è la marca più consumata? Se da un lato si sono scontrate San Miguel, Moretti, Carling e Fosters, dall’altro la Peroni ha incontrato le sue simili Corona, Amstel e Carlsberg.

Nella semi-finale la San Miguel ha avuto la meglio sulla Moretti, ottenendo un 54% delle preferenze, mentre la Peroni ha sconfitto la Corona.

A questo punto, la finalissima ha visto la presenza delle due mediterranee: la spagnola San Miguel da un lato e l’italiana Peroni dall’altro. Gli utenti chiamati al voto, però, non hanno avuto il minimo tentennamento: la birra Peroni ha ottenuto oltre 11.500 voti al contrario dei 6.501 della San Miguel.

Questi soddisfacenti risultati nei confronti della lager dello Stivale hanno confermato, ancora una volta, che la qualità e il suo sapore unico sono apprezzatissimi anche al di fuori del suo confine nazionale.

Bari e la birra Peroni

La Puglia e in particolar modo la città di Bari sono legate indissolubilmente a questo marchio, da quando la fabbrica della birra ha aperto una succursale nella città pugliese nel 1924.

A partire da quel momento in poi, i baresi hanno sempre considerato questa bevanda una delle loro preferite.

A quanto pare, però, stando ai dati diffusi da LADbible, questa birra piace ed è largamente consumata anche in Inghilterra.