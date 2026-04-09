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Distanziometro e gioco fisico: il caso di Francavilla Fontana apre il dibattito

Distanziometro e gioco fisico: il caso di Francavilla Fontana apre il dibattito

La vicenda del distanziometro a Francavilla Fontana ha riacceso il dibattito sulle regole che governano il gioco fisico in Italia. Il TAR Puglia ha recentemente sospeso il diniego di rinnovo del patentino slot emesso dall’Ufficio dei Monopoli di Brindisi, rilevando un errore nei calcoli delle distanze. Un caso che mette in luce le difficoltà normative che gravano sugli operatori del settore e che, inevitabilmente, spinge a guardare con attenzione alla crescita del gioco online come alternativa sempre più concreta.

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Il caso di Francavilla Fontana: cosa è successo

A giugno 2025, l’Ufficio dei Monopoli di Brindisi ha negato il rinnovo del patentino per l’installazione di slot machine a un esercente di Francavilla Fontana. Il motivo: la mancata osservanza delle distanze minime da un luogo sensibile. Il problema, però, risiedeva in un errore del distanziometro, che basava i propri calcoli su un attraversamento pedonale di via Imperiali realizzato tra il 2009 e il 2012, oggi non più esistente. La distanza reale dall’esercizio al luogo sensibile era di 252,40 metri, ben oltre la soglia prevista. Il TAR Puglia, esaminato il ricorso, ha sospeso il provvedimento di diniego, riconoscendo la fondatezza delle contestazioni sollevate.

Il distanziometro e le difficoltà del gioco fisico in Puglia

Il distanziometro è lo strumento che calcola le distanze minime tra le attività che offrono gioco lecito e i cosiddetti luoghi sensibili, come scuole, ospedali e luoghi di culto. In teoria, serve a tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. Nella pratica, però, genera spesso incertezze e complicazioni burocratiche che penalizzano gli operatori del settore. 

Il caso di Francavilla Fontana è emblematico: un dato cartografico obsoleto ha rischiato di provocare la chiusura di un’attività commerciale regolarmente autorizzata. In una provincia come quella di Brindisi, ricca di castelli nell’entroterra, borghi e centri storici, il problema delle distanze si presenta con frequenza, rendendo il quadro normativo particolarmente complesso per chi opera nel gioco fisico.

Il gioco online come alternativa concreta

Mentre il settore fisico deve confrontarsi con vincoli territoriali come il distanziometro, il gioco online continua a crescere in Italia senza queste limitazioni. Le piattaforme digitali autorizzate dall’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) offrono un catalogo ampio e diversificato, accessibile da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. 

Tra i vantaggi più rilevanti c’è la possibilità di accedere a offerte con massimali decisamente superiori rispetto al gioco fisico: i casinò online, infatti, propongono bonus di benvenuto con cifre ben oltre i 1.000€, arrivando in alcuni casi fino a 5.000€, come riferisce Sara Provasi di Sitiscommesse. Questo aspetto, unito alla comodità di utilizzo e alla trasparenza garantita dalla regolamentazione statale, rende il gioco digitale un’opzione sempre più scelta dagli utenti italiani, soprattutto in quelle aree dove ilgioco fisico è frenato da ostacoli burocratici.

Le criticità su cui riflettere

Il caso di Francavilla Fontana dimostra come il gioco fisico in Italia sia ancora soggetto a criticità normative e strumenti di controllo non sempre aggiornati. Errori tecnici come quello del distanziometro possono avere conseguenze concrete su attività e lavoratori. In questo contesto, il settore digitale si consolida come la direzione verso cui il mercato si sta muovendo con maggiore decisione. Per restare aggiornati sulle novità che riguardano il territorio, vi invitiamo a consultare la sezione Notizie Puglia.

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