Amico Nonno a Biccari: il 4 maggio un evento tra memoria e futuro

BICCARI (FG) – Domenica 4 maggio 2025, a partire dalle ore 18:00, Biccari ospiterà un appuntamento speciale che celebra il legame tra giovani e anziani. In Piazza Umberto I si terrà Amico Nonno a Biccari, anteprima di una manifestazione originale che rientra nel programma ufficiale degli eventi Lucera 2025 per Lucera Capitale della Cultura della Puglia.

Un’iniziativa per riscoprire le radici e condividere emozioni

Amico Nonno a Biccari nasce con l’obiettivo di rinsaldare il legame tra generazioni diverse attraverso un’attività divertente e istruttiva. Squadre composte da 5 “nonni” e 5 “nipoti” si sfideranno nella composizione di puzzle raffiguranti i simboli più rappresentativi del territorio. Un modo unico per far rivivere la storia locale e creare un ponte tra la memoria degli anziani e l’entusiasmo dei più giovani. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Noi Noi, con il supporto del Comune di Biccari e in collaborazione con la Regione Puglia, l’Agenzia regionale per la Salute e il Sociale e l’European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.

Come partecipare a Amico Nonno a Biccari

La partecipazione all’evento Amico Nonno a Biccari è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di un vero legame di parentela. Per iscriversi è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito migliorarsiapiccolipassi.com, scegliendo se partecipare all’anteprima di Biccari o anche al grande evento dell’8 giugno 2025 a Lucera.

Amico Nonno a Biccari: un’anteprima che guarda al futuro

L’appuntamento del 4 maggio rappresenta un’anticipazione significativa dell’evento che vedrà protagonisti tutti i Comuni dei Monti Dauni. L’iniziativa intende promuovere la cultura dell’incontro e valorizzare il patrimonio immateriale del territorio. Attraverso il gioco e la condivisione, Amico Nonno diventa una festa della memoria e dell’identità locale, creando occasioni di scambio e costruendo relazioni forti tra passato e presente. Un invito a riscoprire insieme la bellezza delle radici, trasformandole in memoria viva e condivisa.

Scarica qui il manifesto ufficiale dell’evento!