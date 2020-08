A Biccari, tra il Lago Pescara e Guado del Tufo, ai piedi del Monte Sidone, si è deciso di far godere la bellezza del territorio installando una panchina gigante da cui è possibile ammirare il paese in lontananza. A 950 metri d’altezza la vista si apre sul Gargano e sul Tavoliere, regalando a quanti raggiungono questo punto panoramico uno spettacolo unico nel suo genere.

Lo confermano le parole del sindaco Gianfilippo Mignogna, tra i primi a farsi immortale seduto sull’installazione al cospetto della quale, in foto, appare piccolissimo e sorridente: “Seduto su una panchina grande per guardare un grande panorama sotto il tetto della Puglia“.

È così che il primo cittadino del borgo dei Monti Dauni ha deciso di annunciare l’arrivo a Biccari di una nuova attrazione. La posizione sotto Monte Sidone, preferito alla vetta ben più alta del Monte Cornacchia (il più imponente della Puglia), risponde all’esigenza di rendere il luogo alla portata di tutti e accessibile alle auto.

Una terrazza naturale per omaggiare la Capitanata

La panchina non è ancora terminata. Sarà pronta tra qualche giorno dopo aver passato più mani di vernice e aggiunto una frase di Federico II: “È evidente che Dio non ha conosciuto l’Apulia e la Capitanata, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come Terra Promessa“.

Come il sindaco ha tenuto a spiegare, questa installazione “è un omaggio alla Capitana. Forse bisogna alzarsi un po’ per vedere quanto è bella“. Per la sua realizzazione non si è ricorso ad alcun finanziamento: “Zero fondi, tutto in economia”.

Installazione fuori scala per promuovere il territorio

La panchina gigante può essere considerata a tutti gli effetti un’installazione fuori scala, un concept risalente a circa 10 anni fa ma che è tornato in voga nell’ultimo periodo tanto da trovare largo impiego in tutta Italia. Mediante attrazioni simili è possibile valorizzare e promuovere il territorio, inducendo turisti e cittadini ad apprezzare i paesaggi da altre angolazioni e prospettive.

Chi salirà sulla panchina gigante di Biccari non potrà fare a meno di scattare foto e di farsi fotografare estasiato alla vista della natura rigenerante che il Tavoliere delle Puglie sa donare.