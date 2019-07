È stato presentato nella giornata di ieri il progetto che prevede dei nuovi collegamenti tra l’aeroporto di Brindisi e le città pugliesi di Lecce e Taranto.

Come annunciato, l’intervento, la cui cifra complessiva si aggira intorno agli 80 mila euro, consentirà dei maggiori e più rapidi collegamenti tra l’aeroporto del Salento e gli altri due capoluoghi pugliesi. La città del Barocco sarà infatti raggiungibile in soli 25 minuti di treno, mentre quella dei Due Mari in poco meno di 50.

Alla conferenza di presentazione, alla quale hanno partecipato il ministro per il Mezzogiorno Barbara Lezzi, il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, l’assessore regionale ai Trasporti Giovanni Giannini e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, sono stati illustrati tutti i lavori che inizieranno breve per consentire che il tutto venga consegnato nei tempi previsti dal progetto.

I tempi del progetto

I lavori, stando a quanto annunciato ieri, saranno scanditi in cinque diversi step temporali, così suddivisi:

entro dicembre 2019 ci sarà la progettazione definitiva

entro dicembre 2020 ci sarà la conclusione dell’iter approvativo

entro novembre 2021 la stipula del contratto di prima fase funzionale

entro luglio 2022 la stipula del contratto di seconda fase funzionale

entro giugno 2024 la consegna dei lavori

Bisognerà aspettare ancora cinque anni, dunque, prima di riuscire ad accorciare le distanze tra le tre grandi città pugliesi, località fulcro del turismo del sud della regione.

Intermodalità dell’aeroporto di Brindisi

Come ha dichiarato Giannini durante la conferenza stampa di ieri, questo progetto di collegamento è un vero e proprio modello di intermodalità perfetto che si completa con l’altro modello di intermodalità sempre nella città di Brindisi tra il porto e la linea ferroviaria e che metterà in sinergia il porto e l’aeroporto di Brindisi, con il porto e l’aeroporto di Taranto/Grottaglie.

In questo modo, ha sottolineato l’assessore, la Puglia resta l’unica regione in Italia nella quale esistono i collegamenti diretti tra le diverse stazioni ferroviarie e gli aeroporti, per creare buone condizioni di crescita e di sviluppo per l’intero territorio.