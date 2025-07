Vivaio Festival 2025: il nuovo teatro pugliese a Terlizzi

TERLIZZI – Vivaio Festival: il teatro che cresce tra serre e memoria. Dal 18 al 20 luglio 2025, tra gli eventi estivi Terlizzi torna Vivaio Festival, il festival di drammaturgia contemporanea giunto alla sua terza edizione. Organizzato da VicoQuartoMazzini e Cooperativa Zorba, con il patrocinio del Comune e il sostegno del Ministero della Cultura e SIAE, Vivaio è un progetto che unisce le nuove voci del teatro italiano alla bellezza del paesaggio florovivaistico locale. Con la direzione artistica di Michele Altamura, vincitore di quattro Premi Ubu, il festival propone un dialogo tra generazioni, linguaggi artistici e comunità. Gli spettacoli in programma si svolgeranno in luoghi non convenzionali, come serre e vivai, intrecciando natura, memoria e identità collettiva.

Vivaio Festival: un programma immersivo tra spettacolo, partecipazione e incontri

Vivaio Festival si apre venerdì 18 luglio nel chiostro dell’ex Seminario Vescovile con “La costanza della mia vita” di Pietro Giannini, racconto intenso e autobiografico che esplora l’infanzia con struggente poesia. A seguire, la presentazione del romanzo “Poveri a noi” di Elvio Carrieri e dell’ultimo numero della rivista “La falena”. Sabato 19 luglio sarà la volta di “Ca-ni-ci-ni-ca”, spettacolo ironico e dissacrante di Greta Tommesani sul tema dello sfruttamento lavorativo. In parallelo, alle 19, andrà in scena la performance partecipativa “Déjà vu | Terlizzi” di Alessandro Businaro, che coinvolgerà il pubblico in un banchetto multisensoriale con Ilaria Martinelli e Tano Mongelli.

Madri, memoria e musica elettronica per chiudere il festival

Domenica 20 luglio si chiude con “Madri” di Diego Pleuteri, toccante esplorazione del rapporto madre-figlio portata in scena da Valentina Picello e Vito Vicino con la regia di Alice Sinigaglia. In chiusura, dalle 23, concerto finale con Indian Wells, nome di spicco della musica elettronica europea.

Vivaio Festival | Info, biglietti e contatti

Vivaio Festival 2025 offre abbonamenti a 4 spettacoli a 30 euro (20 euro per under 30) e biglietti singoli da 12 euro (ridotto 8). Info e prenotazioni su DiyTickets oppure contattando il numero 340 5088491.