Vele di Legambiente, anche per il 2020 tante località pugliesi

I riconoscimenti nei confronti del mare della Puglia continuano a non fermarsi. Dopo il quarto posto del mese scorso delle Bandiere Blu, le acque cristalline della regione sono protagoniste di un altro importante traguardo.

La guida di Legambiente e Touring Club Italiano, chiamata “Il mare più bello 2020”, ha assegnato il riconoscimento delle Vele a numerose spiagge di Puglia.

Qual è il criterio di valutazione delle Vele

Come specificato dagli enti organizzatori del riconoscimento, Legambiente – attraverso i circoli locali e Goletta Verde – ha scandagliato la penisola e le sue isole, attribuendo a ogni comprensorio turistico le “vele”: da 1 (punteggio minimo) a 5 (punteggio massimo) le vele sono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma in generale la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico (tra i temi analizzati, anche l’uso del suolo, l’energia, i rifiuti, la sicurezza alimentare, la depurazione delle acque, le iniziative per la sostenibilità).

Con un totale di 12 vele, anche quest’anno la Puglia conferma un ottimo risultato che fa ben sperare sul turismo estivo nonostante il lockdown degli scorsi mesi.

Vele 2020 della Puglia, quali sono

Di seguito le località premitate: