Sudestival 2025 Monopoli: al via la 25ª edizione con Isabella Ragonese

MONOPOLI – Mancano due giorni all’inizio della 25ª edizione del Sudestival, il festival cinematografico che dal 1° al 15 marzo trasformerà Monopoli nel cuore del cinema italiano indipendente. Con un programma ricco di proiezioni, anteprime e incontri con gli autori, il festival accoglierà 52 proiezioni, 57 ospiti e 9 sezioni, confermandosi un punto di riferimento per il cinema d’autore in Puglia. Il primo fine settimana di Sudestival 2025 vedrà due appuntamenti di spicco: sabato 1° marzo tornerà la tradizionale maratona di cortometraggi “Corta è la notte”, mentre domenica 2 marzo sarà protagonista l’attrice Isabella Ragonese, a cui verrà conferito il premio “Eccellenze del Sud” durante una serata speciale.

Il festival del cinema indipendente apre con “Corta è la notte”

Il primo appuntamento ufficiale del Sudestival 2025 sarà sabato 1° marzo, con la maratona di cortometraggi “Corta è la notte”, in programma dalle 20:00 presso la Biblioteca Rendella di Monopoli. L’evento, tra i più seguiti della rassegna, proporrà una selezione delle migliori produzioni italiane di cinema breve, molte delle quali in anteprima internazionale, selezionate dalla Rete dei Festival dell’Adriatico. I cortometraggi in concorso saranno valutati dalla Giuria Cinema Nazionale, che assegnerà il Premio “Rete dei Festival dell’Adriatico” – Rai Cinema Channel, mentre la Giuria Giovani del Sudestival School attribuirà il Premio Panalight. Per l’elenco completo dei cortometraggi in concorso e fuori concorso, è possibile consultare il sito ufficiale di Sudestival 2025.

Isabella Ragonese riceverà il premio “Eccellenze del Sud”

Domenica 2 marzo, Sudestival 2025 celebrerà Isabella Ragonese, una delle attrici più apprezzate del cinema italiano contemporaneo. Durante la serata, in programma alla Biblioteca Rendella, l’artista siciliana riceverà il premio “Eccellenze del Sud”, riconoscimento dedicato ai protagonisti della cultura e dell’arte che si sono distinti a livello nazionale.

L’evento sarà arricchito dalla presentazione del libro “Isabella Ragonese. Tutta la vita dentro” (Cosmo Iannone Editore, 2023), scritto da Federico Pommier e Anna Maria Pasetti, che ripercorre la sua carriera e il suo percorso artistico. A seguire, il pubblico potrà assistere alla proiezione di “Dieci inverni”, film di Valerio Mieli, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’Argento per il miglior regista esordiente. Un’opera raffinata ed emozionante, che vede Isabella Ragonese protagonista accanto a Michele Riondino. La serata sarà anticipata da una serie di eventi collaterali, anche questi consultabili sul sito ufficiale del festival.

Un mese di cinema italiano a Monopoli

Sudestival 2025 proseguirà per due settimane, ospitando proiezioni, incontri e masterclass che animeranno il centro storico di Monopoli. Il festival, diretto da Michele Suma e promosso dall’Associazione Culturale Sguardi, è parte dell’Apulia Cinefestival Network, affiliato all’AFIC e componente della Rete dei Festival dell’Adriatico.

📍 Dove: Monopoli (BA)

📅 Quando: dal 28 febbraio al 15 marzo 2025

📢 Per il programma completo e i dettagli su proiezioni e ospiti, visita il sito ufficiale del Sudestival.