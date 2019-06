Uno dei luoghi più importanti e suggestivi della Puglia, la Riserva Marina delle Isole Tremiti, si appresta a spegnere le prime 30 candeline.

Il forziere di bellezza e biodiversità, apprezzato e invidiato da tutto il mondo, ha ottenuto il riconoscimento di Riserva nel 1989. In occasione del suo 30esimo compleanno, dunque, il Parco Nazionale del Gargano, il Comune delle Isole Tremiti e il Ministero dell’Ambiente hanno deciso di celebrare questa ricorrenza con un fitto calendario di eventi.

I ricchi appuntamenti, oltre che omaggiare la recondita natura del luogo, consentiranno di valorizzare maggiormente le Isole, considerate tra i centri turistici più importanti dell’intera regione.

Bellezze delle Isole Tremiti

Le Isole Tremiti, viste dall’alto, si presentano come delle perle bianche che emergono dal marre. In queste terre il tempo sembra essersi fermato, motivo per il quale una visita tra le meraviglie di questi posti è sempre un’ottima occasione di relax.

Gli isolotti che compongono l’incredibile arcipelago sono cinque:

San Nicola

San Domino

Cretaccio

Capraia

Pianosa

I primi due sono tra i più grandi e importanti, gli ultimi tre sono i più piccoli e rocciosi. L’isola è ricca di sentieri, pinete, calette a picco sul mare e numerosi edifici di inestimabile valore e storia architettonica.

Eventi in programma

14 luglio

Dopo il primo week-end di studio sulla biodiversità della Riserva Marina, il vero e proprio clou degli appuntamenti ci sarà il 14 luglio, giorno vero e proprio dell’istituzione dell’Area Marina Protetta.

Un documentario sul Corallo Nero, finanziato dal Parco Nazionale del Gargano e dal National Geographic, verrà dato spazio all’arte con una performance dal vivo sul tema plastic-free dell’illustratore e vignettista Fabio Magnasciutti (autore di sigle ed animazioni di programmi come ‘Che tempo che fa’, ‘Anno Zero’ e ‘Servizio Pubblico’) che sarà affiancato dall’illustratore satirico foggiano Umberto Romaniello.

La serata del 14 luglio sarà conclusa nell’Isola di San Domino con il concerto del cantante Ron, che omaggerà un grande cantautore della musica italiana che non ha mai mascherato il proprio legame con le Tremiti: Lucio Dalla.

Per conoscere tutti gli eventi collaterali che accompagneranno le isole in provincia di Foggia, cliccare qui.